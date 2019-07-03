Детали Націоналісти облили сепаратиста і українофоба Костю Калошу (Костянтина Бедового) лайном

2019-07-03 16:39 135

2 липня у Києві представники українських націонал-патріотів облили відомого українофоба, сепаратиста та людину, яка вважає українців зрадниками Костю Калошу (Костянтина Бєдового) фекаліями. Про це стало відомо з мережі фейсбук та листа що ми отримали на електронну пошту:

«Ми справжні патріоти України, які брали участь у бойових діях, покарали проросійського мерзотника Калошу.

Регіоналівська тварина заявила, що після нападу у його пече обличчя. Звісно буде пекти, адже лайно із сечею пече.

Одіозний регіоналівський "рішала" прославився тим, що звозив людей на антимайдан, а у 2014 підтримував проросійські виступи на сході.

Нагадаємо, що Бедовой неодноразово зневажливо називав українців зрадниками. «Де збираються три українці, там обов’язково два зрадники»

Також «Зрадниками», за словами Бедового, є і громадські активісти, які вже відверто заявляють у пресі про погрози і переслідування з його боку за активну громадянську позицію. Перепало навіть націоналістам – їх Бедовой називає неофашистами і вбивцями.

Як повідомляють джерела в націоналістичних організаціях, акції з обливанням фекаліями різного роду зрадників та московітів, будуть нести системний характер.