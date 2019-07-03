Детали Націоналісти облили сепаратиста і українофоба Костю Калошу (Костянтина Бедового) лайном

2019-07-03 16:39 135
 
2 липня у Києві представники  українських націонал-патріотів облили відомого українофоба, сепаратиста та людину, яка вважає українців зрадниками Костю Калошу (Костянтина Бєдового) фекаліями. Про це стало відомо з мережі фейсбук та листа що ми отримали  на електронну пошту: 
 
«Ми справжні патріоти України, які брали участь у бойових діях,  покарали проросійського мерзотника Калошу.
Регіоналівська тварина заявила, що після нападу у його пече обличчя. Звісно буде пекти, адже лайно із сечею пече.
Одіозний регіоналівський "рішала" прославився тим, що звозив людей на антимайдан, а у 2014 підтримував проросійські виступи на сході.
 
РЕВАНШУ НЕ БУДЕ!»  ВІДЕО
 
Нагадаємо, що Бедовой неодноразово зневажливо називав українців зрадниками. «Де збираються три українці, там обов’язково два зрадники»
 

 
Також «Зрадниками», за словами Бедового, є і громадські активісти, які вже відверто заявляють у пресі про погрози і переслідування з його боку за активну громадянську позицію. Перепало навіть націоналістам – їх Бедовой називає неофашистами і вбивцями.
 

 
Як повідомляють джерела в націоналістичних організаціях, акції з обливанням фекаліями різного роду зрадників та московітів, будуть нести системний характер.

 

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Детали

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