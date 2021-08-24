Политика В Киеве Порошенко облили зеленкой

2021-08-24 19:00

 

Порошенко направлялся к Кабмину, когда его облили зеленкой на Институтской возле станции метро Крещатик.

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны во вторник, 24 августа.

Инцидент произошел возле входа в метро Крещатик на улице Институтской, когда Порошенко направлялся к Кабмину.

Самого нападения в ролике не видно, однако очевидцы засняли, как Порошенко, облитый зеленкой, подходит к полиции и садится в полицейскую машину.

Позже стало известно, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Порошенко.

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