Детали ДТЭК не является монополистом на рынке - глава Антимонопольного комитета

2019-07-05 11:34 87

Глава АМКУ также отметил, что с 1 июля заработал новый рынок электроэнергии и цену на электроэнергию уже устанавливает не государство, а сами производители.

Компании ДТЭК и "Энергоатом" не являются монополистами на рынке генерации электроэнергии. Об этом заявил Глава Антимонопольного Комитета Украины Юрий Терентьев в интервью Delo.ua

"Еще в 2016 году АМКУ констатировал наличие структурных признаков монополии на рынке генерации электроэнергии у "Энергоатома" и ДТЭКа. Но для признания их монополистами этого недостаточно, так как не хватает главного условия — возможности этих субъектов самолично устанавливать условия продажи товара и его цену. Сегодня это регулируется государством. Поэтому в ходе знаменитого дела о монополизме ДТЭКа мы так и сказали — доказательств возможности использовать свою рыночную власть у них нет", - заявил Терентьев.

Глава АМКУ также отметил, что с 1 июля заработал новый рынок электроэнергии и цену на электроэнергию уже устанавливает не государство, а сами производители. И в перспективе есть предпосылки для снижения цены на электроэнергию.

"Если на рынке есть конкуренция, то есть производители будут бороться за покупателя, то мы все вправе рассчитывать на то, что цена не будет искусственно завышаться, а в долгосрочной перспективе, возможно, даже снизится. И предпосылки для этого есть — прежде всего, в объемах производимой энергии и возможности увеличить эти объемы в 2 раза", - считает Терентьев.

По мнению Главы Антимонопольного комитета, главная задача его ведомства – обеспечить, чтобы в новой модели рынка цена на электроэнергию устанавливалась в результате борьбы производителя за потребителя, а не диктата цены крупными компаниями.

"Олигопольный рынок может развиваться только по 2-м сценариям — сговор между крупнейшими игроками или жесткая конкуренция между ними. Ради создания правил игры для движения по второму сценарию, конкурентному, Комитет системно работает последние 4 года. То есть наша задача — заставить их (Энергоатом и ДТЭК, - ред.) конкурировать как между собой, так и с другими участниками рынка и импортом", - отметил Терентьев.

Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка.

Запуск рынка электроэнергии является обязательством Украины по имплементации норм Третьего энергопакета ЕС, а также условием сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в текущем году.

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