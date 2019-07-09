Беспорядки в одесском суде: Саакашвили сломал руку пожилой женщине

2019-07-09 19:00 171

В Одессе после суда по "делу Краяна" бывший глава Одесской областной админстрации Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку. Женщина госпитализирована с переломом руки.

В Одессе завершился самый громкий судебный процесс последних лет: с мэра города Геннадия Труханова сняты все обвинения касательно незаконной покупки здания бывшего завода "Краян". Напомним, что именно в нем мэрия разместила Центр интегрированных услуг. и ряд муниципальных департаментов.

Пикетировать суд приехал экс-губернатор Одесской области Саакашвили со своими сторонниками. Они попытались устроить беспорядки и прорваться в зал суда. В итоге, в коридоре у зала суда началась давка и даже драка. В итоге, сотрудники полиции вывели Саакашвили и группу сопровождающих его активистов из здания суда.

Во время столкновений Саакашвили ударил пожилую одесситку и сломал ей руку. В данный момент женщина госпитализирована в городскую клиническую больницу №1.