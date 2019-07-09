Мир Как посчитать дни, проведенные по безвизу

2019-07-09 19:30 153

Прежде всего, путешествие за границу по безвизовому режиму возможно только при наличии биометрического паспорта.

Если у туриста есть обычный заграничный паспорт, получать визу ему необходимо. Документ должен действовать на протяжении 3-х месяцев с момента пересечения границы.

Безвизовый режим предназначен для путешествий. Работа без оформления разрешения является одним из оснований для депортации. Для посещения зарубежных стран путешественнику понадобится туристическая страховка. Бесплатно подобрать варианты полиса можно на портале hotline.finance.

Как действует правило 90/180

Основное правило пребывания граждан Украины в странах Европейского союза 90/180 гласит:

Гражданин Украины может находиться на территории стран Европейского союза в течение 90 дней в период продолжительностью 180 дней.

Это означает, что при пересечении границы любой из стран Европейского союза, от 180 допустимых дней пограничный контроль отсчитывает время, которое путешественник совокупно провел на территории действия безвизового режима. Важно помнить, что день начинается в 00.01 минуту и заканчивается в 23.59 минут. Таким образом, даже если турист проходит пограничный контроль за несколько минут до окончания суток, этот день будет ему засчитан полностью.

Есть два важных обстоятельства, которые нужно учитывать при подсчете дней.

Несмотря на то, что Хорватия, Болгария и Румыния и Кипр входят в состав Евросоюза, на их границах продолжает действовать национальный пограничный контроль. Дни, проведенные в этих странах, при подсчете количества дней по безвизу не учитываются.

Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн не являются членами Европейского союза, однако входят в Шенгенскую зону, поэтому период пребывании на их территории учитывается в разрешенные 90 дней.

Граждане Украины, которые имеют вид на жительство в странах ЕС либо долгосрочные визы, разрешения на учебу или работу, въезжают на территорию Евросоюза на основании этих документов. Действие правила 90/180 на них не распространяется.

Что делать, если превышен срок пребывания по безвизу

Если путешественник, вольно или невольно, нарушил правило 90/180, ему может грозить депортация и запрет въезжать на территорию ЕС в течение нескольких лет. Исключение составляют ситуации, когда турист попадает в форс-мажорные обстоятельства. К ним может относиться болезнь, травма, поломка автомобиля, другие факторы, не зависящие от воли путешественника. В таком случае необходимо собрать подтверждающие документы – выписку из больницы, чеки из автосервиса и т.п. и предъявить их при прохождении пограничного контроля при выезде. Чем больше подтверждающих документов будет, тем лучше. Решение остается за пограничником, однако если причины были действительно уважительными, работники погранслужбы обычно относятся к ситуации с пониманием.

Некоторые нюансы путешествий по безвизу

Планируя путешествие в страны ЕС, следует помнить, что для отдыха за границей нужна медицинская страховка. Она входит в базовый набор услуг, включенных в туристическую страховку. Портал hotline.finance поможет подобрать наиболее выгодное предложение страховых компаний с учетом страны пребывания, вида отдыха и т.п. Важная деталь – оформляя страховку для выезда за границу онлайн с помощью hotline.finance, можно получить ее в электронном виде. При прохождении пограничного контроля путешественник просто показывает свой гаджет с электронной версией полиса.