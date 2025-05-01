Экономика Евросюз отказался продлевать торговый безвиз с Украиной, который действует до 5 июня

2025-05-01 11:34

Пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что ЕК не намерена продлевать режим автономных торговых мер (АТМ) для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе, сообщает ЕП.

По словам Гилла, автономные торговые меры, которые снимают большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз, не будут полностью отменены: все детали либерализации торговли между Украиной и ЕС будут зафиксированы в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле (ГВССТ).

"Мы намерены обеспечить плавный переход к новому режиму, где все торговые договоренности будут закреплены в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое у нас есть с Украиной", - отметил он.

"Таким образом, мы намерены осуществить переход, который позволит действию АТМ закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВССТ", - уточнил пресс-секретарь ЕК.

Он сказал, что "не может сказать, когда этот процесс начнется".

По словам Гилла, это "произойдет скоро и будет происходить структурированным образом, чтобы не оставалось места для сомнений".

"Мы собираемся обеспечить, чтобы не было необходимости в откате назад. Мы введем процесс, чтобы после окончания срока действия АТМ способ, которым мы торгуем с Украиной на двусторонней основе, был полностью интегрирован в наше ГВССТ", - отметил пресс-секретарь Еврокомиссии.