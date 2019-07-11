Детали Гуманный суд ФРГ приговорил воевавшего на Донбассе наемника к двум годам условно

2019-07-19 23:53 876

Суд ФРГ признал выходца из Кыргызстана виновным в участии в конфликте на востоке Украины.

Как сообщает DW, мужчина помогал сепаратистам Донбасса около двух лет. Когда наемник вернулся в Германию в 2016 году, его задержали, а теперь его признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, что грозит государственной безопасности".

К уголовному делу приобщили фотографии, на которых Алекс позирует то на танке, то с автоматом Калашникова, то рядом с другими наемниками в военной форме. Что именно 43-летний Алекс делал почти два года в зоне конфликта, доподлинно неизвестно.

Немецкие законы запрещают наемникам участвовать в военных конфликтах за рубежом, но за свои преступления мужчина получил всего два года условного заключения.

В дортмундской прокуратуре убеждены: мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях. Но достаточных доказательств, чтобы доказать это обвинение в суде, немецкие следователи найти не смогли. Это и спасло его от тюрьмы.

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