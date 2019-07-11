Детали Кандидат от Тимошенко Сергей Коровченко продал жителям Черниговщины тонны колбасы из ослятины, предназначенной для производства комбикормов

2019-07-11 17:00 147

На Черниговщине в сети розничной торговли и заведениях общественного питания продают бастурму и колбасу, изготовленную из непригодной для пищи ослятины. Контрабандными поставками «сырья» и опасным производством занимается кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» Юлии Тимошенко Сергей Коровченко.

Поставки Коровченко наладил из Израиля, где осел считается священным животным. Кандидат договорился с тематическим парком Кфар Кедем близ Назарета забрать 20 старых животных на Черниговщину — якобы для содержания в зоопарке в Мене. Сделка оказалась прибыльной: ослов Коровченко получил не просто бесплатно, но и еще с компенсацией от израильского общества охраны ослов. Бизнес-план казался идеальным: из одного осла можно изготовить порядка 30 кг бастурмы, которая после расфасовки в пакетики по 100 грамм «улетит» в его пивных заведениях в Черниговской и Киевских областях. А с учетом затрат только лишь на транспортировку, бизнес показался очень рентабельным.

Приобретенных таких образом животных переправили на убой в Палестину. Основную часть партии — 20 тонн ослятины — Коровченко заполучил в израильской службе стратегического резерва. Здесь мясо хранилось в течение 30 лет. По израильским стандартам, после такого срока заморозки мясо можно использовать только для технических нужд, например, изготовления костной муки и субпродуктов. Коровченко оформил сделку как покупку сырья для производства комбикормов для карповых хозяйств Черниговской области. Из Палестины в общей сложности 22 тонны ослятины под грифом говядины переправили в Хайфу, оттуда в Одессу, а дальше — в Прилуки.

Однако пополнять популяцию зоопарка в Мене и изготовливать комбикорма Коровченко не собирался. В Прилуках мясо пришлось вымачивать в растворе тетрабарата натрия, чтобы убрать специфический запах мочи. Дальше из сырья изготовили бастурму и колбасу — для продажи в сети розничной торговли и пивных заведений Коровченко в Черниговской и Киевских областей. Как пишут СМИ, этой же колбасой кандидат «Батькивщины» от угощает избирателей во время так называемых чаепитий.

Как известно, в Израиле уже начали расследование контрабандной поставки и обратились в Украину с требованием предоставить информацию о судьбе ослов, купленных для зоопарка в Мене. Кроме этого, они запросили сертификат конечного пользователя мороженой ослятины, которую Коровченко, напомним, закупил якобы для карповых хозяйств Черниговской области.