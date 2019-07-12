Детали Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет, - Трохимец

2019-07-12 10:55 225

Никакого неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет. Руководитель "Укрэнерго" манипулирует расчетами. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, реагируя на заявление руководителя ГП НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука о якобы 30% росте цены на электроэнергию для промышленности.

 Эксперт заявил, что руководитель НЭК "Укрэнерго", сообщая о росте стоимости электроэнергии, использует некорректные расчеты, учитывая в них предложенную ПАО "Центрэнерго" цену (2,3 грн за кВт-ч) в первый день работы рынка, по которой никто электроэнергию не купил. В то же время другие тепловые электростанции предложили на рынке цену 1,43 грн за кВт-ч (что меньше на 13% чем последний тариф, установленный НКРЕКП для тепловой генерации).
 
"Для расчета средней цены на рынке, которая была представлена ​​в презентации, были использованы результаты торгов на Украинской энергетической биржи по ПАО "Центрэнерго". Как известно, ПАО "Центрэнерго" в первый день функционирования рынка электрической энергии вышло с ценовым предложением 2,30 грн/кВт*ч. Данное предложение никем акцептует (принята) ни была. Использовать в расчетах цену электроэнергии, по которой даже не состоялись торги, некорректно. в то же время тепловые электростанции, входящие в группу ДТЭК, вышли с предложением 1,43 грн/кВт*ч, что на 13% ниже даже последний тариф, установленный НКРЭКУ для тепловой генерации", - написал Трохимец.
 
Эксперт отметил, что в условиях рынка цены на электроэнергию формируются спросом и предложением, а потребители выбирают того поставщика, условия которого для них более приемлемы, в зависимости от их графика потребления.
 
"Рынок электрической энергии на то и рынок, чтобы на нем работали спрос и предложение, а не чиновники со своими интересами. Потребитель, который покупает 10 млн кВт*ч должен платить меньше за единицу товара, которым является электроэнергия, чем потребитель, который покупает 1 тыс. кВт * ч. Определенному потребителю вполне выгодно покупать электроэнергию дороже, чем она стоила в старом рынке, но на основе своего графика потребления, чем пользоваться тарифным коэффициентом 1,5 для пиковой нагрузки, как было раньше", - написал Трохимец.
 
Он также обратил внимание, что новый рынок электроэнергии работает уже более десяти дней, и недовольства им от потребителей не слышно, за исключением АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Покровский ГОК", которые, по его мнению, руководствуются политическими, а на экономическими мотивами.
 
"Никакой катастрофы и неконтролируемого роста стоимости электроэнергии на рынке не происходит! Никакого злоупотребления со стороны тепловой генерации (по крайней мере частной) тоже нет! Рынок функционирует и развивается в нормальном рабочем режиме", - подчеркнул Трохимец.
 
Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Источник

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Получить канадскую визу станет намного проще - что и как изменится

2019-07-05 16:31 858

Путин выдвинул Киеву новые требования и условия прекращения огня на Донбассе

2019-07-05 10:13 702

Коболев заявил, что Украина должна сохранить возможность судиться с "Газпромом"

2019-06-25 15:46 1509

Москва выдвинула новые условия по транзиту газа через Украину

2019-06-24 13:14 750

Еще новости в разделе "Детали"

Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет, - Трохимец

2019-07-12 10:55 225

Все оказалось фарсом: эксперт прокомментировал решение суда по "делу Краяна"

2019-07-11 21:07 561

Двойные стандарты Зеленского: по его планам Богдан и Коломойский не подпадают под люстрацию, – эксперт

2019-07-11 19:42 621

На Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке

2019-07-11 18:00 453
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет, - Трохимец 2019-07-12 10:55 225
Все оказалось фарсом: эксперт прокомментировал решение суда по "делу Краяна" 2019-07-11 21:07 561
Двойные стандарты Зеленского: по его планам Богдан и Коломойский не подпадают под люстрацию, – эксперт 2019-07-11 19:42 621
На Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке 2019-07-11 18:00 453

Лента

14:46 Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу
14:14 Миг-29 на свалку: Болгария закупила новейшие истребители США F-16 Block 70
13:45 За полузащитника сборной Руслана Малиновского борются итальянские клубы
КАРТА 13:16 На Донбассе ударила тяжелая артиллерия, у ВСУ снова есть потери и раненые
12:44 Доллар продолжает дорожать - самый точный курс валют на 12 июля
12:15 Сегодня День святых Петра и Павла: традиции, примеры, запреты и табу праздника
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:42 Зеленский хочет на 10 лет люстрировать всех людей Порошенко - в Раду подан спорный законопроект
фото 11:14 Впервые за много лет Шахтер убрал черные полоски - рассекречена новая форма "горняков"
10:55 Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет, - Трохимец
10:39 На выходных в Украине пройдет сильнейшая за десять лет магнитная буря