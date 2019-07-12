Детали Кандидат по округу №155 Виктор Мялик связан с Виктором Медведчуком

2019-07-12 19:48 105

Кандидат по округу №155 в Ровенской области Виктор Мялик «засветился» в нескольких земельных скандалах и связях с пророссийским одиозным политиком Виктором Медведчуком. Об этом сообщила общественная организация «Поліська Правда» на страничке в социальной сети Facebook.

«Справка о том, как дерибанит земельные участки Киевщины или коротко про судебные дела, где Мялик Виктор Ничипорович – ответчик», – пишет «Поліська Правда».

Активисты общественной организации приводят три уголовных дела, которые заведены на Виктора Мялика и его строительные компании из-за различных афер.

Дело первое: иск от зампрокурора Киевской области к ООО «БАРСЕЛОНА Ю ЭЙ» и Софийско-Борщаговского сельсовета Киево-Святошинского района Киевской области. С 2017 года «БАРЛЕСОНА Ю ЭЙ» обвиняется в незаконном владении земельным участком.

«ООО «БАРСЕЛОНА Ю ЭЙ – партнер-застройщика Маялика В. Н. Его к делу привлекли, как третью сторону ответчика. Также эта компания – партнер Маялика в другом проекте по строительству ЖК «Львівський маєток». Этот ЖК – фигурант 35 судебных дел, имеет налоговый долг, уставной капитал – 2 тысячи гривен и находится на одной улице с «МДС-БУД» Мялика», – сообщает «Поліськой Правды».

Дело второе: жительница города Вишневое Евтушок Елена Васильевна обратилась в суд с иском на Мялика В. Н. с требованием возместить финансовую компенсацию за невыполнение, как представителем застройщика, условий договора купли-продажи. С 2016 года длится суд, все это время женщина не может ни заселиться в квартиру, ни вернуть деньги.

Дело третье: житель Софийской Боршаговки тоже обратился с жалобой на застройщика-мошенника Мялика. История похожа – мужчина не может ни заселиться в квартиру, ни получить обратно свои деньги.

Кстати, компания Мялика «МДС-БУД» официально не значится в списке застройщиков Киевской области, имеет уставной капитал в 9 тысяч гривен и зарегистрирована в квартире общежития. Это очень похоже на признаки фиктивной фирмы.

Как видим, эти уголовные дела говорят о крайне сомнительной репутации Виктор Мялика, как застройщика. При этом на округе №155 в Ровенской области он то жертвует деньги на строительство церкви, то проводит шахматный турнир, то покупает мебель в школу. В мошеннических схемах Мялик ворует десятки миллионов, а затем пару тысяч гривен тратит на фактически подкуп избирателей своего округа, называя это благотворительностью и меценатством.

Мало того: по одной из версий, строительная компания Мялика «МДС-БУД» была основана за деньги кума Путина Виктора Медведчука.

И именно Медведчук сейчас щедро финансирует избирательную кампанию кандидата Виктор Мялика, чтобы потом, став народным депутатом, ровенский «меценат» лоббировал интересы Медведчука в парламенте.

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