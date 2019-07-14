Мир В США шторм "Барри" перерос в ураган: местные жители в опасности

2019-07-14 10:45 60

 

В США тропический шторм Барри, который на этой неделе сформировался в Мексиканском заливе, получил статус урагана первой категории. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра предупреждения об ураганах США.

"Барри приобрел силу урагана, двигаясь к побережью Луизианы", - отмечено в сообщении.

Известно, что скорость ветра достигла 75 миль в час, что составляет более 120 км/ч. По шкале ураганов Саффира-Симпсона этот показатель соответствует урагану 1-й (из пяти) категории. Таким образом, непогода может причинить вред морской инфраструктуре, судам на стоянке, деревьям и легким зданиям.

Американские синоптики уже предупредили жителей Луизианы об опасном штормовом приливе, мощных ливнях и порывистом ветре.

Кроме того, известно, что в связи с приближением урагана свыше 70 тысяч человек в Луизиане остались без электричества. Тем временем в международном аэропорту имени Луи Армстронга в Новом Орлеане были отменены все рейсы на утро 13 июля.

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