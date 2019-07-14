Мир Франция создает национальное командование космическими войсками

2019-07-14 13:30 225

 

В сентябре будет создано большое космическое командование, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Франция создаст национальное командование космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны. Об этом объявил французский президент Эмманюэль Макрон, пишет Deutsche Welle.

Заявление было сделано в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии, который должен по традиции ознаменоваться большим военным парадом на Елисейских полях в Париже.

Чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала Франции, в сентябре будет создано большое космическое командование, которое в конечном итоге будет преобразовано в Военно-воздушные космические силы страны, подчеркнул Макрон.

В феврале космические войска были созданы в США. Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому начальник штаба космических сил включается в состав Комитета начальников штабов ВС США.

Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек, заявил в апреле Патрик Шанахан, на тот момент исполнявший обязанности министра обороны Соединенных Штатов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Россия перебрасывает большие силы и военную технику к границе Украины

2019-07-10 15:43 1065

Россия наращивает войска вблизи Украины: в США объяснили, с чем это связано

2019-07-10 12:32 1551

В Ираке троих граждан Франции приговорили к расстрелу

2019-05-27 11:42 1023

Глава Пентагона внес ясность в вопрос отправки военного контингента на Ближний Восток

2019-05-24 20:29 1254

Еще новости в разделе "Мир"

Франция создает национальное командование космическими войсками

2019-07-14 13:30 225

В США шторм "Барри" перерос в ураган: местные жители в опасности

2019-07-14 11:00 345

Составлен финансовый гороскоп: в каком возрасте станете богатым именно вы

2019-07-13 12:00 8823

В Украину возвращается жара, но это еще не все

2019-07-13 11:30 42996
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Франция создает национальное командование космическими войсками 2019-07-14 13:30 225
В США шторм "Барри" перерос в ураган: местные жители в опасности 2019-07-14 11:00 345
Составлен финансовый гороскоп: в каком возрасте станете богатым именно вы 2019-07-13 12:00 8823
В Украину возвращается жара, но это еще не все 2019-07-13 11:30 42996

Лента

15:00 Море и так грязное: Зеленский разозлил сеть новым "убийственным" указом
14:30 Украина в ОБСЕ: Россия выдает сербского боевика за журналиста
14:00 Продолжение голевой феерии: нападающий Яремчук осуществил дубль за ФК "Гент"
13:30 Франция создает национальное командование космическими войсками
13:00 Крым оказался на пороге катастрофы без Украины: в России признали беспомощность
фото + видео 12:30 Зеленский "проверил" воду в Черном море
12:00 Доллар двинется к границе: появился неожиданный прогноз курса валют в Украине
11:30 Приметы на 14 июля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11:00 В США шторм "Барри" перерос в ураган: местные жители в опасности
10:30 Гройсман: Поезда в Россию нельзя отменить из-за ЕС