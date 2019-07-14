Мир Франция создает национальное командование космическими войсками

2019-07-14 13:30 225

В сентябре будет создано большое космическое командование, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Франция создаст национальное командование космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны. Об этом объявил французский президент Эмманюэль Макрон, пишет Deutsche Welle.

Заявление было сделано в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии, который должен по традиции ознаменоваться большим военным парадом на Елисейских полях в Париже.

Чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала Франции, в сентябре будет создано большое космическое командование, которое в конечном итоге будет преобразовано в Военно-воздушные космические силы страны, подчеркнул Макрон.

В феврале космические войска были созданы в США. Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому начальник штаба космических сил включается в состав Комитета начальников штабов ВС США.

Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек, заявил в апреле Патрик Шанахан, на тот момент исполнявший обязанности министра обороны Соединенных Штатов.