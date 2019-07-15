Политика В США стартовала самая масштабная зачистка страны от нелегальных мигрантов в истории

2019-07-15 14:12 234

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) возобновила свои ранее объявленные меры по задержанию тысяч нелегальных иммигрантов, которым было приказано покинуть страну.

Рейды ICE по задержанию нелегалов начались на выходных не только в Нью-Йорке, но и в ряде других городов.

Действия службы по мигрантам направлены на людей, которые имели возможность подать судье по делам мигрантов заявление о предоставлении убежища, но решили не делать этого. ICE дала этим людям возможность еще в феврале организовать выезд из страны, но только 3% нелегальных мигрантов ответили на это предложение.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по выдворению из США миллионов нелегальных мигрантов. В то же время президент США призвал членов Демократической партии в Конгрессе поддержать антимиграционные инициативы для предотвращения пограничного кризиса.

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