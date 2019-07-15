Детали фото Полиция расследует скупку голосов "криминалитетом" Олегом Недавой "смотрящим" от Порошенко

2019-07-15 13:56 183

Скандальный нардеп от БПП, "смотрящий" Порошенко на Донбассе Олег Недава организовал масштабную схему по скупке голосов на 47 округе в Славянске и Славянском районе. Для этого он привлек в сообщники директора сети продуктовых магазинов «Белиссимо» Садыкова.

В полицию Славянска начали поступать жалобы на то, что в агитационных палатках Недавы в Славянске жителям предлагают «продать» свой голос и за это получить скидку на продукты в магазинах «Белиссимо». Если человек соглашается вступить в преступный сговор, ему дают так называемую «социальную карту сторонника» с символикой партии «Наш край» (проект Порошенко). Для контроля требуют предоставить паспортные данные. «Изюминка» аферы заключается в том, что скидка начнет действовать только с 22 июля – на следующий день после выборов, а значит никогда.

Правозащитники предупреждают доверчивых жителей, что они рискуют не только быть обманутыми но и попасть на скамью подсудимых. Согласно ст. 160 Уголовного кодекса, тем, кто согласится продать свой голос на выборах, грозит 5100 штрафа и 2 года тюрьмы.

Недаве и Садыкову за эту аферу светит по 7 лет заключения.

По данным источников, Олег Недава хотел устроить схему намного большего масштаба и всячески пытался уговорить руководство других торговых сетей Славянска - «Чудо маркета», «Бруснички», «АТБ» и «Фокстрота» присоединиться к акции. Дело доходило до угроз и запугивания. Однако кроме Садыкова никто не согласился на предложение. Олег Недава хорошо известен на Донбассе своими связями с криминальным авторитетом Юрой Енакиевским. Их группировка многие годы занималась вымогательством, шантажом, расхищением бюджетных средств, а также заказными убийствами. Сегодня в СБУ ведется расследование по этим преступления Недавы-Енакиевского.

Схемы по подкупу избирателей и фальсификациям изначально Недава готовил под президентские выборы – для своего патрона Петра Порошенко. В СБУ уже выяснили, что в махинациях были задействованы члены избирательных комиссий, главы Александровской и Черкасской ОТГ, головы Святогорска и Былбасовки. Всем им в ближайшее время грозит тюремное заключение.

Сегодня Олег Недава оказался в довольно сложном положении. СБУ и полиция всерьез взялись за его преступления. Как отмечают правоохранители, как только Недава перестанет быть нардепом и утратить неприкосновенность его ждут допросы а после длительный судебный срок.