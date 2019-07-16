Детали РЕЙТИНГ АГРАРНОЙ ПАРТИИ ПОПЛАВСКОГО УМЫШЛЕННО ЗАНИЖАЮТ – СЕЙЧАС ОНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 5%, – ЭКСПЕРТ

2019-07-16 09:24 195

Аграрная партия Украины, лидером которой является народный депутат Михаил Поплавский, приближается в рейтингах к проходному барьеру в 5%. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Вадим Карасев.

"Сегодня сразу несколько социологических компаний опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду. Фавориты пока остаются прежние, 5-ка лидеров не меняется. Но вот другие партии, которые активно включились в избирательную гонку, почему-то в опросы не попадают. К примеру, нет Аграрной партии", - отметил эксперт.

Он уверен, что рейтинги Аграрной партии специально занижают по наущению конкурентов.

"Аграрная партия довольно поздно стартовала в избирательной гонке. Но с привлечением в качестве лидера списка, а теперь уже и лидера партии Михаила Поплавского, активной информационной кампании в медиа, появления народного любимца Олега Винника, по моим данным ее рейтинг уже на уровне 3%. Потому я удивился, что этой политической силы нет в свежем рейтинге. Оказывается, «Аграриев» специально убрали из опроса, так как партия приблизилась к проходному пятипроцентному барьеру – 4,1% среди определившихся с выбором", – пояснил политолог.

Он отметил, что на выборах в ОТГ Аграрная партия Поплавского показала себя как сильный конкурент.

"АПУ после успешных результатов на выборах в ОТГ показала себя как сильный конкурент как для системных партий, так и для разных партий «новых лиц». Пока партия работает в своей электоральной ниши и вроде как не вступает в борьбу с лидерами, но в этом и есть ее скрытый потенциал. В субботу на программе «Дикий Карасев» был Михаил Поплавский (ссылка ниже). Получился интересный разговор, а у меня остались ощущения, что у партии есть шансы «взять» избирательный барьер на выборах", - резюмировал Вадим Карасев.

 

 

 

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