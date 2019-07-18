Детали ТОВ «УНІТ» судитиметься з «Укрзалізницею» за розповсюдження брехні

2019-07-18 12:33 165

Компанія УНІТ, яка є розробником системи з продажу квитків онлайн booking.uz.gov.ua, звинувачує АТ «Укрзалізниця» в поширенні недостовірної інформації та має намір подавати до суду на захист своєї репутації. Про це говориться в листі ТОВ «УНІТ» до керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

Так, компанія вимагає від залізниці спростувати інформацію, викладену в статті директора філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Олександра Войтко під назвою: «Компанія-прокладка роками заробляла на онлайн-продажу залізничних квитків десятки мільйонів гривень», яка розміщена на сайті «Укрзалізниці».

«Що стосується нікчемної та спотвореної статті директора філії Войтко О.С., то ТОВ «УнІТ» звертає Вашу увагу, що в березні 2014 р. комісія саме на чолі на той час із першим заступником начальника ГІОЦ АТ «Укрзалізниця» Войтко О.С. прийняли в постійну експлуатацію: програмне забезпечення автоматизованого робочого місця для оформлення електронних проїзних/перевізних документів (АРМ ЕПД), програмно-апаратний комплекс оформлення електронних проїзних/перевізних документів (АРМ ЕПД ПП) – 1201.27.1, програмне забезпечення модуля резервування та продажу залізничних квитків через офіційний веб-сайт «Укрзалізниці», комп’ютерну програму «МТКД», програмно-апаратний комплекс «ПАК Сервер МТКД», спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій, про що були підписані акти комісійного приймання в постійну експлуатацію в тому числі і Войтко О.С. Отже, у Вас є всі підстави зажадати від Войтко О.С. пояснень щодо діаметральної зміни думки та поглядів по відношенню ТОВ «УНІТ» та приєднання його та заступника директора філії ГІОЦ на сторону комерційних структур, відносно яких правоохоронними органами проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях», - говориться в листі «УНІТ» до Євгена Кравцова.

В якості прикладу ТОВ «УНІТ» зазначає, що в даний час детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4 2018 00 000 0003130 від 18.12.2018 р. за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» протиправного корупційного діяння за ознаками кримінального правопорушення (злочину), кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 КК України, під час закупівлі Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» спеціалізованої пасажирської інформаційної системи з оформлення квитків за маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт засобами АСК ПП УЗ (автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями), у тому числі через ЕКО, з використанням довідкового сервера (враховуючи розробку необхідної НДІ та інших АРМів) для організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль».

«З огляду на викладене, пропонуємо Вам вжити заходів в межах наявних повноважень по відношенню до підлеглих Вам працівників щодо унеможливлення в подальшому здійснення безпідставної дискредитації ТОВ «УНІТ», брутального порушення умов добросовісної конкуренції, огульного обвинувачення у заволодінні коштами, оскільки такі дії завдають значних матеріальних збитків нашому Товариству», - говориться у заяві.

Оскільки в статті директора філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Олександра Войтко викладена недостовірна інформація, що ганьбить честь і ділову репутацію ТОВ «УНІТ», компанія пропонує Євгену Кравцову вжити заходів до її спростування таким же способом особою, яка поширила інформацію.

Окрім того ТОВ «УНІТ» стверджує, що посадовим особам АТ «Укрзалізниця» та її філії «ГІОЦ» не подобається постійна активна участь ТОВ «УНІТ» в тендерних закупівлях «Prozorro», які оголошуються АТ «Укрзалізниця», оскільки, «очевидно, вона заважає втіленню ними корупційних схем та розкраданню державних коштів». «З метою обмеження участі Товариства в тендерних закупівлях, Замовник систематично порушує основні засади конкурентного середовища, встановлює дискримінаційні вимоги на користь конкретних комерційних структур, яких в подальшому постійно визнає переможцями в проведених тендерних закупівлях. Серед них – ТОВ «ВІТЕС», код ЄДРПОУ 39618325, ТОВ «Фетпейментс», код ЄДРПОУ 38172204, які є взаємопов’язаними комерційними структурами, оскільки кінцевим бенефіціарним власником на даний час є Кравець Сергій Петрович», - додається у заяві.

ТОВ «УНІТ» додає, що зацікавлені посадові особи вказаних комерційних структур наймають «кишенькових журналістів, які ховаються під псевдонімами, для написання різних пасквілей, поширюють неправдиві, недостовірні відомості і дискредитують Товариство, завдають шкоди діловій репутації і свідчать про очевидну недобросовісність конкуренції». «Одним із таких журналістів є нібито Олег Бойко, статтю якого 27 червня 2019 р. на сайті «Антикор», опубліковано під заголовком: «УЗ» шантажируют отключением системы продажи билетов», якого ми скоро будемо чекати в судових засіданнях», - додає УНІТ.

«У разі залишення даного звернення без належного розгляду та реагування ТОВ «УнІТ» реалізує своє конституційне право та звернеться за судовим захистом порушених прав про спростовання недостовірної інформацію про себе та буде вимагати вилучення будь-якої інформації, а також реалізуємо право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої використанням та поширенням такої недостовірної інформації», - повідомляє ТОВ «УНІТ».