Детали Кандидат от Слуги народа в 135 округе также снял свою кандидатуру с выборов

2019-07-19 12:55 150

Об этом кандидат в народные депутаты Украины по 135 избирательному округу от политической партии «Слуга народа» Алексей Леонов завил на своей официальной страничке в Фейсбуке.

«Я, Леонов Алексей Александрович, кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по одномандатному мажоритарному округу №135, согласно решению партии «Слуга Народа» №14182/1-135, снимаю свою кандидатуру с досрочных выборов в Верховную раду Украины.

Я решил баллотироваться на следующих выборах Одесского городского совета.

Благодарю всех, кто поддерживал меня.

Искренне ваш, Алексей Леонов!» — заявил молодой политик.

Отметим, что недолгая избирательная кампания Алексея Леонова сопровождалась скандалами, жалобами горожан и непонятными акциями. Судя по всему последней каплей, приведшей к данному решению, стал раскол в избирательном штабе Леонова. Напомним ранее кандидат в народные депутат по 135 округу от «Оппозиционной платформы -За жизнь» снял свою кандидатуру в пользу Сергея Кивалова.