Детали Жителі Фастова обурені агітацією Руслана Сольвара

2019-07-19 14:18 192

На центральній площі міста Фастова відбувся агітаційний концерт, який серйозно обурив місцевих жителів. Пан Сольвар знайшов час для того, щоб агітувати за себе, але не знайшов часу для дебатів кандидатів 91 округу, який, доречі, відбувся на тому ж місці.

Першим на агітаційний концерт зреагував мер Фастова Михайло Нетяжук, написавши різко-негативний вігдук на своїй сторінці у Фейсбук:

Місцеві ж жителі наповнюють групи у соц мережах гнівними коментарями та висловлюють своє різке незадоволення роботою депутата на окрузі попередніх 5 років, обвинувачують у схемах та недопустимому відношенні до жителів округу.

Концерт, який Руслан Сольвар організував для агітації приніс зовсім неочікувані реакції. Людей збурила музика, яка лунала до півночі та не давала спокою нікому, враховуючи, що площа на якій відбувався концерт знаходиться в самісінькому центрі міста. Місцеві жителі при цьому зауважують, що інші кандидати собі такого не дозволяли. Та роздача шаурми- це вже не просто підкуп, це абсолютне приниження приниження, зазначають фастівчани.