Детали Дубинский через Засуху платить по 500 гривень за голос – видео

2019-07-19 21:04 123

500 гривен за голос - в 94-м мажоритарном округе Киевской области сформирована «сетка» для подкупа избирателей. Организовала «сетку» одиозная Татьяна Засуха – жена бывшего губернатора Киевской области и владельца агрофирмы «Свитанок». Лично агитирует в пользу кандидата от партии «Слуга народа» Дубинского.

Три тысячи людей уже получили конверт с образцом бюллетеня з «галочкой» около нужного кандидата и по 500 грн.

«Три тысячи человек уже получили по 500 грн. Поскольку исходя из последних социологических опросов Дубинский без вариантов проигрывает выборы, его штаб решил сосредоточится на методах, способных гарантировать результат. И неважно, законные они или нет. «Новые лица» ничем не брезгуют. «Сетка» для подкупа избирателей в данном случае – фактически беспроигрышный вариант. Ну а поскольку она есть на округе только у Засухи, с ней быстро договорились. С деньгами Коломойского и ресурсами новой власти не трудно получить поддержку от бывших членов Партии регионов», - говорит активист и видеоблогер Александр Мединский.

Засухе поступила команда на срочное развертывание «сетки» по скупке голосов избирателей в пользу кандидата от «Слуги народа» Дубинского. Вчера она обьехала такие села, как Ковалевка, Винницкие ставы, Марьяновка, Пшеничное, Устимовка и Пологи. Люди рассказывают,что деньги предлагала лично.

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«Засуха контролирует всю местную власть. В своей вотчине она организовала почти рабовладельческий лад. Люди боятся даже пикнуть что-то против нее. Как скажет, так и голосуют. А тут еще и за вознаграждение», - жалуются местные жители.

Интересно, какой будет реакция Национальной полиции и лично министра Арсена Авакова на информацию про «сетку» для подкупа избирателей в пользу кандидата от провластной партии Дубинского. Ранее глава МВД неоднократно заявлял, что правоохранительные органы будут жестко бороться с подобными незаконными методами на выборах.

Напомним, что в Васильковском районе Киевской области полновластной хозяйкой уже многие года является Татьяна Засуха. Ее агрофирме «Свитанок» принадлежит огромное количество земель и сельскохозяйственных предприятий района. Ранее она неоднократно избиралась от округа депутатом в Верховную Раду, в том числе от Партии регионов. Не раз засвечена в рейдерских скандалах, фальсификации выборов, а также в растрате бюджетных средств.

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