Политика В Бундестаге могут вынести на голосование вопрос о Taurus для Украины

2024-11-17 16:30



В Германии "Свободная демократическая партия" может вынести на голосование в Бундестаг вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.



Об этом в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung заявил лидер фракции СвДП Кристиан Дюрр, сообщает "Европейская правда".



Он напомнил, что его партия уже предлагала передать Украине эти дальнобойные ракеты.



На вопрос о возможности вынести этот вопрос на голосование в Бундестаге Дюрр ответил: "Это был бы вариант".



"И я вполне могу себе представить, глядя на заявления ХДС/ХСС и "зеленых", что такое предложение может быть успешным", – отметил он.



Стоит напомнить, что канцлер Германии Олаф Шольц недавно в очередной раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.



В свою очередь глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявляет о поддержке предоставления Taurus украинским силам и отмечает, что поставка дальнобойных ракет не сделает Германию стороной войны.