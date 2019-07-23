Детали Безумный беспредел на 210 округе на Черниговщине: глава ОИК Соколовская срывает подсчет голосов

2019-07-23 17:35 195

 

На 210 округе в Черниговской области председатель окружной избирательной комиссии Оксана Соколовская срывает подсчет голосов и работу комиссии, чтобы сфальсифицировать выборы в пользу самовыдвиженца Сергея Коровченко, известного в криминальных кругах крымского сепаратиста.

Как пишет Обозреватель, нарушения носят систематический и целенаправленный характер. Они начались после предварительного подсчета голосов, согласно которому Сергей Коровченко не проходит в парламент. «Если и было ожидание адекватного и объективного проведения выборов в знаменитом 210 округе, то оно быстро ушло в небытие. Люди падают от усталости, регулярно вызывают "скорую" и проклинают день, когда согласились работать на этих выборах. Собственно, поводом для начала трэша стал предварительный подсчет голосов, который показал – сепары не пройдут. И тут началось», — пишет издание, называя происходящее на округе «безумным бардаком». 

Например, протоколы участков, на которых лидирует Коровченко, глава окружкома Соколовская принимает безотказно, во всех остальных случаях — безосновательно требует пересчета голосов. «Описание абсолютного беззакония на ОИК стоит начать с бюллетеней, которые валяются, где попало – на сцене, в кабинете, открытом для доступа посторонних лиц, и вообще – где вздумается голове ОИК Оксане Соколовской. Более того, документы находятся даже там, где нет вообще ни одного члена комиссии», — говорится в материале.

Окружком умышленно тормозит подсчет голосов, поскольку работает с постоянными перерывами, которые длятся от получаса до нескольких часов. Очевидное затягивание процесса может свидетельствовать о попытках сфальсифицировать результаты волеизъявления людей. Больше того, заседание ОИК проходят с системным нарушением кворума, поскольку никто не контролирует количество присутствующих.

Кроме того, под ОИК с ночи понедельника находятся активисты общественной организации «СтопКоррупции». Как только число голосов склоняется не в пользу Коровченко, они начинают пикеты и требуют пересчета голосов, оказывают давление на членов участковых и окружной избиркомов. «Также зафиксированы факты препятствования "СтопКором" в работе ОИК и журналистов, которые так или иначе пытаются осветить систематические нарушения со стороны председателя комиссии и некоторых участников избирательного процесса. Это трудно представить, но "СтопКор" даже сопровождает членов УИК, которые доставляют избирательную документацию в ОИК! С какой это стати?», — говорится в публикации.

При этом Соколовская принимает все «жалобы» единолично, без согласования с членами комиссии. Это еще один инструмент для затягивания подсчета: «Работоспособность Оксаны в эти дни просто поражает — она даже успевает лично и по своему усмотрению обрабатывать документацию из более чем двух десятков участков и опять же — делает это лично».

Безумный бардак в 210 избирательном округе — четкое и последовательное продолжение избирательного «беспредела» в исполнении людей известного в криминальных кругах крымского сепаратиста Сергея Коровченко. «Мы в очередной раз наблюдаем ситуацию, когда все решают не те, кто голосует, а те кто считает и подсчет заказывает», — пишет издание.

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