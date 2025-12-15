Політика Німеччина, Франція та Італія стануть основними гарантами екстреного кредиту Україні у 210 млрд євро

2025-12-15 12:35

Європейська комісія планує, що Німеччина, Франція та Італія стануть основними гарантами екстреного кредиту Україні обсягом 210 млрд євро коштом заморожених російських активів. Про це повідомляє Politico.

Близько 185 млрд євро заморожених російських активів перебувають під управлінням брюссельського депозитарію Euroclear. Ще 25 млрд євро розміщені на приватних банківських рахунках у різних країнах ЄС.

Гарантії розраховуються на основі валового національного доходу країн. Очікується, що саме Німеччина, Франція та Італія візьмуть на себе основний тягар із забезпечення екстреного кредиту.

Зокрема найбільшу частку, близько 51,3 млрд євро має взяти Німеччина. Тоді як Франція забезпечить 34 млрд євро, та Італія відповіно - 25,1 млрд євро.

Відповідні зобов’язання мають забезпечити підтримку всіх країн-членів та отримати схвалення прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера для виділення кредиту Україні.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала ухвалення потенційного рішення про випуск єврооблігацій для фінансування України. Відповідну ідею Єврокомісія висунула як альтернативу "репараційній позиці" коштом заморожених активів росії.