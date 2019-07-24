Мир Болгарии помешал закупить американские истребители F-16 собственный президент

2019-07-24 14:12 219

Президент Болгарии Румен Радев ветировал закон о покупке восьми американских истребителей F-16. 

"Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации контрактов по закупке истребителей F-16 Block 70 из Соединенных Штатов", – сообщает Sofia News Agency со ссылкой на пресс-службу президента.

По мнению Радева, ожесточенные споры в парламенте до голосования показали, что условия контракта не были достигнуты и в этом вопросе нет общественного согласия.

"Приверженность Республики Болгария обязательством на долгие годы без национального консенсуса и уверенности в взаимоприемлемых условиях договора вызывает чрезвычайную обеспокоенность", – отметил Радев.

Он считает, что из-за укороченной законодательной процедуры ряд важных вопросов, таких как цена, гарантии, сроки поставки, ущерб, компенсации и другие, оставались неясными.

Напомним, 12 июля министерство обороны Болгарии подписало договор о приобретении восьми американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70 на сумму в 1,2 млрд евро. Американские истребители должны заменить устаревшие российские Миг-29, находящиеся на вооружении в Болгарии.

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