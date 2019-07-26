Украина Подземные хранилища Украины на 50% заполнили газом из Польши, Венгрии и Словакии

2019-07-26 15:28 54

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 июля достиг 15,320 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза 26 июня.

Так, в минувшую среду в ПХГ Украины было закачано более 77 млн кубов газа. Отбор из хранилищ не производился.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 65,25 млн кубов газа: из Словакии – 41,732 млн куб. м, из Венгрии – 19,238 млн куб. м, а из Польши – 4,280 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила почти 56,60 млн куб. м газа.

Учитывая тот факт, что Укртрансгаз публикует данные по запасам в ПХГ с двухдневной задержкой, а в сутки закачивается более 70 млн кубов газа, то на сегодняшний день хранилища заполнены уже на 50%.

Как известно, Украина располагает крупнейшими в Европе хранилищами для газа – 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м.