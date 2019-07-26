Украина Подземные хранилища Украины на 50% заполнили газом из Польши, Венгрии и Словакии

2019-07-26 15:28 54

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 июля достиг 15,320 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза 26 июня.

Так, в минувшую среду в ПХГ Украины было закачано более 77 млн кубов газа. Отбор из хранилищ не производился.

Также указано, что в Украину за сутки поступило 65,25 млн кубов газа: из Словакии – 41,732 млн куб. м, из Венгрии – 19,238 млн куб. м, а из Польши – 4,280 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила почти 56,60 млн куб. м газа.

Учитывая тот факт, что Укртрансгаз публикует данные по запасам в ПХГ с двухдневной задержкой, а в сутки закачивается более 70 млн кубов газа, то на сегодняшний день хранилища заполнены уже на 50%.

Как известно, Украина располагает крупнейшими в Европе хранилищами для газа – 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-07-26 09:39 582802

Пенсия в Украине: какой порядок проведения перерасчетов выплат

2019-07-25 21:30 1143

Молдова готова покупать реверсный газ у Украины

2019-07-25 20:30 555

Власти Молдовы заявили о готовности покупать реверсный газ в Украине

2019-07-25 13:44 462

Еще новости в разделе "Украина"

Подземные хранилища Украины на 50% заполнили газом из Польши, Венгрии и Словакии

2019-07-26 15:28 54

В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет получить в больнице бесплатно

2019-07-26 14:45 3009

КАРТА За сутки на Донбассе сепаратисты стреляли всего один раз, но ранен солдат ВСУ

2019-07-26 12:14 219

видео В Сеть попало видео задержания танкера РФ, который блокировал наши корабли в Керченском проливе

2019-07-26 11:13 216
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Подземные хранилища Украины на 50% заполнили газом из Польши, Венгрии и Словакии 2019-07-26 15:28 54
В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет получить в больнице бесплатно 2019-07-26 14:45 3009
КАРТА За сутки на Донбассе сепаратисты стреляли всего один раз, но ранен солдат ВСУ 2019-07-26 12:14 219
видео В Сеть попало видео задержания танкера РФ, который блокировал наши корабли в Керченском проливе 2019-07-26 11:13 216

Лента

15:28 Подземные хранилища Украины на 50% заполнили газом из Польши, Венгрии и Словакии
14:45 В Минздраве рассказали, какие лекарства можно будет получить в больнице бесплатно
14:16 Еврокомиссия отказалась вести с Борисом Джонсоном переговоры об условиях Brexit
14:04 Досудились? НАБУ и ГПУ усмотрели в работе Окружного админсуда Киева угрозу нацбезопасности
13:43 Зинедин Зидан оценил голкиперов Реала - украинца Лунина хотят отдать в аренду
13:15 Глава МИД Украины пояснил, почему нельзя договариваться с Путиным по Донбассу
12:46 В Европе появилась страна с бесплатным проездом в любом общественном транспорте
КАРТА 12:14 За сутки на Донбассе сепаратисты стреляли всего один раз, но ранен солдат ВСУ
11:45 Доллар и евро в Украине снова подешевели - НБУ обновил курс основных валют
11:44 Состав Верховной Рады нового созыва - стало известно точное число депутатов и партий