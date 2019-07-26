Экономика Доллар и евро в Украине снова подешевели - НБУ обновил курс основных валют

2019-07-26 11:45 123

Нацбанк Украины установил на пятницу, 26 июля, курс доллара на уровне 25,48 грн.

Как указано на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 3 копейки.

Евровалюта также "просела", но на 10 копеек. Сегодня один евро стоит 28,32 грн.

Курс российского рубля несколько подешевел и составляет 0,403 грн.

При этом средний курс доллара в украинских банках в пятницу, 26 июля, составляет 25,40-25,65 грн. Как сообщает финансовый портал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке остался на прежнем уровне, а в продаже - подешевел на 5 коп. Евровалюта осталась неизменной в покупке, в то же время в продаже подешевела на 8 коп. — 28,20-28,67 грн. Курс российского рубля и в покупке, и в продаже несколько вырос — 0,380-0,415 грн.