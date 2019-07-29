Детали Подкуп избирателей 207 округа Рыбакову не помог. Титушки ждут команду крушить Киев.

2019-07-29 15:06 147

Один из самовыдвиженцев на 207 округе подал в ЦИК жалобу с требованием отменить регистрацию кандидатом в народные депутаты победителя выборов – кандидата от партии «Слуга народа» Максима Зуева. Аналогичную жалобу в которой было указано, что Зуев, якобы, не проживал на территории Украины в течение 5 последних лет, ранее подавал другой кандидат, однако ЦИК оставила ее без рассмотрения.

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов победителем досрочных парламентских выборов на 207 округе стал кандидат от партии «Слуга народа» Максим Зуев, который получил 26,22% голосов. На втором месте оказался скандальный экс-нардеп Игорь Рыбаков – 24,51%. Помощник депутата сновского городского совета Алексей Малютин в своем видеообращении сообщает, что на территории 207 округа на Черниговщине появились люди, которые агитируют местных жителей ехать в Киев на «акцию протеста» за Рыбакова.

За такую «работу» предлагают 400 гривен в сутки. По словам активистов, титушкам платят не просто за выход на акцию, но и за провокацию столкновений с правоохранителями. Организаторы «акций протеста» призывают «участников» не стесняться устраивать беспредел средь бела дня.

Напомним, ранее окружная избирательная комиссия долгое время отказывалась принимать протоколы некоторых участковых комиссий, из-за чего Центральная избирательная комиссия не могла установить окончательные результаты выборов на 207 округе. Зуев уверен, что глава окружной комиссии Анна Преснякова специально саботировала подсчет голосов в интересах Рыбакова, помощницей которого в парламенте она была в течение 10 лет. Сам Рыбаков известен тем, что в начале 00-х занимался в Одессе продажей алкоголя (ООО «Оазис») и переработкой металлолома (ООО «Ильметсервис»). В 2009 году Рыбакова обвиняли в вымогательстве «под эгидой» междепутатского обьединения «Контрабанде – Стоп!», главой которого он являлся. В 2011 году Рыбаков предлагал коллегам-депутатам в Верховной раде «перебежать» во фракцию «Партии регионов» за $500 000, а тех, кто соглашался, в телефонных разговорах называл своими «рабами».