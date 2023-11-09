Политика В Госдепе заявили об обязанности США помогать Украине и Израилю

2023-11-09 19:15

 

В Госдепе напомнили, что Украина защищает свою территориальную целостность и суверенитет.

В Государственном Департаменте Соединенных Штатов заявили, что помощь для Украины и Израиля является "императивом" Вашингтона.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател, передает Укринформ.

Он напомнил, что Украина защищает свою территориальную целостность и суверенитет.

"Мы считаем императивом продолжения поддержки наших партнеров в Украине, которые защищают свою страну и защищают ее территориальную целостность и суверенитет. Мы также продолжаем верить в необходимость поддержки наших партнеров в Израиле, защищающих свою безопасность и имеющих полное право на самозащиту", — отметил Пател. .

Кроме того, представитель Госдепа напомнил, что спикер Палаты представителей Марк Джонсон ранее высказался в поддержку Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе заявили, что США не склоняют Украину к переговорам с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал большинством голосов двухпартийный законопроект об использовании российских активов для помощи Украине.

 

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