Украина Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки

2019-07-31 19:30 174

 

Укрзализныця грозит уменьшить объемы пассажирских перевозок, если Кабмин не согласует изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании. Об этом говорится в заявлении директора по развитию бизнеса УЗ Андрея Рязанцева.

По его словам, во время голосования бюджета на 2019 год внесли изменения в Налоговый кодекс, согласно которым "предприятие дополнительно отяготили налогом в сумме 3 миллиарда гривен". "Ни в одной стране мира под железными дорогами налог на землю не уплачивается вообще", - добавил он.

Рязанцев подчеркнул, что ГФС, Минфин, Минагрополитики, Минэкономразвития, Минрегион, Минюст по разным причинам решили отправить на доработку проект закона об изменениях в Налоговом кодексе относительно возвращения коэффициента 0,25 при налогообложении земель железнодорожного транспорта, который разработала УЗ. Инициативу Укрзализныци поддержало только Мининфраструктуры.

"К чему приведут дополнительные расходы Укрзализныци в 3 млрд грн в год? Во-первых, предприятие будет вынуждено пересмотреть объемы пассажирских перевозок в сторону уменьшения. Также будем вынуждены активизировать работу по сокращению малоэффективной инфраструктуры, несмотря на то, что в большинстве случаев она несет на себе социально-экономическую нагрузку в депрессивных регионах", - заявил директор по развитию бизнеса УЗ.

Также в Укрзализнице заявляют, что пассажирские перевозки наносят компании 10 млрд гривен убытков ежегодно.

Ранее Укрзализныця выпустила евробонды на сумму полмиллиарда долларов. Еврооблигации выпустили без госгарантий на пять лет под 8,25% годовых. Запрос в пять раз превысил предложение компании.

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