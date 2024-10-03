Экономика Укрзализныця c начала года почти на четверть повысила объемы грузоперевозок

2024-10-03 12:30

Согласно данным статистической отчетности Укрзализныци, за январь-август 2024 года перевезено 118 млн тонн грузов, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года (95 млн тонн). В августе 2024 года объемы перевозок составили 14,2 млн тонн, что также является ростом на 15,5% по сравнению с августом 2023 года. Об этом пишет ЦТС.



Финансовый план на август составляет 13,8 млн тонн. Во внутригосударственном сообщении за восемь месяцев перевезено 53,4 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше, чем в 2023 году (55,4 млн тонн).



В то же время экспортные перевозки выросли до 57,74 млн тонн (+65,8%), по сравнению с 34,8 млн тонн в 2023 году. Импорт составил 6,6 млн тонн (+57,1%), а транзит - 0,3 млн тонн (-40,0%).



В августе транзитные перевозки уменьшились на 16,7% - до 0,05 млн тонн, а импорт вырос на 50% - до 0,9 млн тонн. Грузоперевозки во внутригосударственном сообщении упали на 19,3% за август.



Тарифный грузооборот достиг 76 695,58 млн тоннокилометров, что на 31,7% больше, чем в 2023 году (58 222,04 млн тоннокилометров). В августе 2024 года тарифный грузооборот вырос на 27,2% - до 9 047,92 млн тоннокилометров.