9 признаков того, что вы пьете слишком много кофе

Принято считать, что максимальная доза кофеина составляет 400 мг в день – это около четырех чашек кофе. Для беременных лимит снижается до 300 мг, подросткам нельзя больше 100 мг, а детям до 10 лет лучше вообще избегать его.
Более высокие дозы кофеина могут вызвать различные заболевания, например, артериальную гипертензию, мерцательную аритмию и нарушения артериального давления.
Пик влияния кофеина наступает через 2 часа после употребления, поэтому лучше отказаться от кофе, чая и черного шоколада хотя бы за 4 часа до сна.
Признаки передозировки кофеином
Если ты превысишь рекомендованную дозу кофеина, у тебя могут наблюдаться следующие симптомы:
Нервозности
Беспричинное беспокойство
Покраснение лица
Учащенное сердцебиение
Подергивание мышц
Раздражительность
Проблемы с ЖКТ
Отрывочные мысли
Бессвязная речь
Если передозировка умеренная, и ты всего лишь нервничаешь, это пройдет само собой. Просто не принимай кофеин 48 часов ни в каком виде. При более серьезных симптомах обратись к врачу.
К счастью, по заявлениям медиков, редко кому удается принять опасную для жизни дозу кофеина: обычному человеку физически сложно выпить такой объем жидкости. Но если ты будешь регулярно употреблять более 500 мг кофе в сутки, проблемы со здоровьем тебе гарантированы.