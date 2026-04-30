Політика Володимир Зеленський відповів на пропозицію оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня

2026-04-30 16:47

Представники України зв'яжуться з командою президента США Дональда Трампа, щоб з'ясувати деталі російської пропозиції про "перемир'я". Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм 30 квітня.

"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше", – написав він.

Зеленський підкрелив, що пропозиція нашої держави – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир.

"Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", – додав глава держави.

Напередодні путін в телефонній розмові з Трампом "висловив готовність" оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня.