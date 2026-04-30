Політика Володимир Зеленський відповів на пропозицію оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня

2026-04-30 16:47

Представники України зв'яжуться з командою президента США Дональда Трампа, щоб з'ясувати деталі російської пропозиції про "перемир'я". Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм 30 квітня.

"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше", – написав він.

Зеленський підкрелив, що пропозиція нашої держави – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир.

"Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", – додав глава держави.

Напередодні путін в телефонній розмові з Трампом "висловив готовність" оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня.

Еще по теме

Лукашенко активно готує Білорусь до війни, хоч заявляє, що воювати не хоче

2026-04-20 11:28

Ормузьку протоку вперше за час війни намагаються залишити перші танкери з катарським газом

2026-04-08 08:22

Африка вступає у велику війну проти Ірану

2026-03-30 10:32

В Україні анонсували оперативне впровадження ШІ в усі військові технології та процеси

2026-03-19 16:44

Володимир Зеленський відповів на пропозицію оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня

2026-04-30 16:47

Іран категорично відмовився від мирної угоди виключно на американських умовах

2026-04-29 09:32

Верховна Рада ухвалила закон про продовження воєнного стану та мобілізації до 2 серпня 2026 року

2026-04-28 14:36

У Польщі ввели нові правила легалізації перебування іноземців

2026-04-28 10:32
