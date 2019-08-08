Детали Украинофоб Константин Затулин вступился за Сергея Коровченко, которого обвинят в фальсификации выборов

2019-08-08 11:33 279

Идеолог «русской весны», известный украинофоб Константин Затулин решил вмешаться в ситуацию, которая сложилась на 210 избирательном округе в Черниговской области, об этом сообщают украинские СМИ.

 По подсчетам окружной избирательной комиссии, на округе победил одиозный крымский сепаратист, ставленник Тимошенко Сергей Коровченко. При этом его основной конкурент – независимый кандидат Борис Приходько - формально набрал лишь на 100 голосов меньше.

 По мнению наблюдателей, Сергей Коровченко сфальсифицировал выборы. В настоящее время возможными фальсификациями занимается суд.

 Отметим, что Коровченко прославился на Черниговщине тем, что под видом бастурмы из говядины продавал местным жителям израильскую ослятину.

 Сергей Коровченко также хорошо известен своим пособничеством российским оккупантам. В 2014 он занимал должность министра юстиции Крыма и активно помагал россиянам оформить захват полуострова. На днях это прямо подтвердил Константин Затулин.

 «Коровченко помню еще с 2014-го, когда народ Крыма принял историческое решение войти в состав России. Он, находясь на ключевой должности главы крымской юстиции, проявил мудрость, позволив состояться волеизъявлению крымского народа. Это – человек широкого кругозора, с исконно русским мировоззрением и панславянскими ценностями. Коровченко в Крыму лично поставил на место главарей украинских и татарских радикальных движений, которые заявляли про якобы незаконность референдума. Он составил тогда предписание, благодаря которому этих негодяев без суда и следствия депортировали из Крыма в колонии Воркуты и Салехарда», - рассказал Затулин.

 Он также заявил, что Сергей Коровченко провел референдум за отделение Крыма на высшем организационном уровне.

 «Поэтому сегодня всем нам важно прекратить в Украине политическую отвратительную тягомотину в судах. Коровченко должен получить мандат нардепа и создать в Раде мостик дружбы между братскими народами России и Украины. У нас уже есть двусторонний юридический мост, построенный нашим давним соратником Виктором Медведчуком», - добавил Затулин.

 По мнению этого известного украинофоба, избрание депутатом Сергея Коровченко, представителя партии Юлии Тимошенко, «позволит создать авторитетную точку вещания российских интересов в Украине, из которого пойдут харизматичные флюиды нашего исконного братства».

 «Эти флюиды охладят градус кипения в котлах украинских фашиствующих радикалов, которые заменяют им головы», - подчеркнул Затулин.

 По данным СМИ, Коровченко взял на себя обязательства обеспечить сотрудничество ОПЗЖ и Батькивщины.

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