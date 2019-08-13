Экономика Экономика страны рухнула из-за новостей о поражении президента на будущих выборах

2019-08-13 15:14 69

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри потерпел сокрушительное поражение на предварительном этапе президентских выборов, уступив сопернику Альберто Фернандесу около 30% голосов избирателей.

Об этом стало известно после подсчета более 80% голосов. В результате курс аргентинского песо на валютной бирже в Буэнос-Айресе упал на 14% по отношению к доллару США. Аргентинский биржевой индекс Merval рухнул сразу на 30 процентных пунктов.

Праймериз как предварительный этап президентских выборов были введены в Аргентине в соответствии с новым законом о выборах от 2009 года. На данной стадии определяются кандидаты от партий, которые будут выставлять свою кандидатуру на основном этапе выборов. В отличие от других стран, в которых есть праймериз, будущих кандидатов в президенты в Аргентине определяют не только члены той или иной партии, а все граждане страны.

По аргентинскому законодательству, за пост президента могут бороться только кандидаты, набравшие на праймериз не менее 1,5% голосов. Победитель праймериз Альберто Фернандес был главой правительства Аргентины во время президентских сроков Нестора Киршнера и Кристины Киршнер, с мая 2003 по июль 2008 года.

На нынешние президентские выборы, которые должны состояться 27 октября, Фернандес идет в связке с экс-главой государства Кристиной Киршнер, которая баллотируется на пост вице-президента. Она известна своими сложными отношениями с зарубежными инвесторами, в частности, борьбой с займодержателями, не желающими принимать на себя часть обязательств по рефинансированию госкредитов.

Экономика Аргентины уже второй год подряд страдает от рецессии. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40%. По статистике каждый десятый житель страны сегодня является безработным. 

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