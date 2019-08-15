Детали Полицейские на видео с судьей Дмитрием Запорожаном превысили полномочия. Открыто уголовное производство

2019-08-15 20:00 273

В отношении одного из сотрудников полиции, которые фигурировали на резонансном видео с участием судьи Пятого апелляционного административного суда Одессы Дмитрия Запорожана, открыто уголовное производство. Об этом сообщает Апостроф.

Полицейские приехали к дому судьи, чтобы отвезти его в областное отделение милиции и принудить к даче показаний относительно январского ДТП, в котором тот якобы был виновен. Полицейские действовали без законных оснований, поскольку производство по этому делу к тому моменту было закрыто.

По словам Запорожана, они приехали не на служебном авто, отказались предъявить удостоверения и применили силу. Они силой вытащили судью из машины, в которой кроме него находилась его бывшая супруга и малолетние дети, толкали, пытались заломать руки, били по спине и голове. «Фактически меня пытались отвезти в неизвестном направлении и, учитывая, что раньше я получал угрозы физической расправы за непогашение несуществующего долга, я засомневался, что передо мной сотрудники полиции. Я испугался за детей, бывшую жену и самого себя», — рассказал судья. По его словам ранее инспектор Николай Русов также угрожал ему по телефону: призывал «рассчитаться с людьми», в противном случае обещал применить «неприятные меры».

По заявлению Запорожана прокуратура открыла уголовное производство. Русова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины, в том числе вымогательстве по предварительному сговору с использованием служебного положения, покушении на незаконное задержание и незаконный привод, превышении власти и должностных полномочий, угрозе нанесения тяжелых телесных повреждений.

Напомним, Приморский районный суд закрыл дело о ДТП в связи с истечением срока давности. По версии следствия, 25 января 2019 года Запорожан за рулем Mercedes ML250 повредил припаркованный Nissan. Судья свое участие в ДТП опроверг и обвинил «пострадавшую» в вымогательстве. По его словам, с января сумма незаконной «компенсации» увеличивалась и достигла 5 тыс. долларов. Судья обжаловал решение Приморского суда попросил Одесский апелляционный суд либо установить его вину, либо закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления. Заседание назначено на 24 сентября.