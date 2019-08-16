Детали Коровченко толкает людей на преступление в надежде получить мандат

2019-08-16 09:52 357

Согласно постановлению Шестого апелляционного административного суда, избирательная комиссия 210-го округа в Прилуках должна была рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в одномандатном избирательном округе, составить протокол с пометкой “Уточненный” и транспортировать его в ЦВК не позже 12 часов 16 августа 2019 года , однако, вместо этого, председатель ОИК Соколовская совершила ряд правонарушений, покушалась на жизнь одного из членов ОИК и попыталась продолжить фальсифицировать результаты выборов.

Об этом стало известно со слов наблюдателей, находящихся на ночном заседании окружной избирательной комиссии.

“Баталии на нашем округе не утихают. Вместо того, чтобы выполнить решение суда и постановление Центральной избирательной комиссии, председатель ОИК Соколовская устроила настоящий цирк. Сначала она вынесла на голосование вопрос о повторной сверке списков избирателей, о которой не было ни единого упоминания в решении суда. Затем толкнула несогласного с данным ходом заседания члена избирательной комиссии, в следствии чего тот упал на груду разбитого стекла и получил телесные повреждения. Мы вынуждены были вызвать скорую помощь и полицию для фиксирования факта покушения на жизнь человека. К стати, Соколовской это не впервой. Она тут уже прославилась нанесением тяжких телесных повреждений, за которые была осуждена, - рассказал один из наблюдателей и добавил, - На самом деле, все предельно ясно. Коровченко не может смириться, что фальсификации на участке в гериатрическом пансионате не сработали. Заветный мандат ускользает из его рук, вместо этого перед ним открывается перспектива сесть в тюрьму. Вот он и беспредельничает руками “своих” членов в окружной комиссии. Жаль, что они не осознают масштабы последствий своих незаконных действий”.

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Действия членов ОИК могут быть квалифицированы по ч.1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу), им может грозить до 3 лет лишения свободы.

"Несмотря на все попытки Коровченко повлиять на ход выборов и судебных процессов, решение апелляционного суда - отказать в удовлетворении иска и оставить решение Черниговского окружного суда без изменений и признать выборы на участке гериатрического пансионата недействительными. Теперь Коровченко пытается сорвать выполнение данного решения через “своих” членов ОИК, во главе с Соколовской. Это не первый и не единственный случай. К сожалению, некоторые "политики" продолжают действовать методами из 90-х. Но мы уже показали, что в Украине есть Закон, и я уверен, что те члены избирательной комиссии, которые выполняют действия, противоречащие требованиям суда и нормам закона, будут привлечены к уголовной ответственности. Также как и Соколовская, которая не боясь видеофиксации, сегодня ночью пыталась сорвать заседание комиссии и, нарушая все нормы ЦИК, действовала по команде “сверху”. Она пытается запустить пересмотр списков избирателей на 33 участках для того, чтоб в очередной раз устроить фальсификацию в пользу Коровченко ", - сказал доверенное лицо одного из кандидатов Кантур.

Кроме того, на территории ОИК были найдены неизвестные, неопломбированные мешки с документацией. Что это за документы и каким образом они попали в ОИК еще предстоит разобраться.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия.

Как известно, на 210 округе были зафиксированы массовые нарушения и фальсификации в пользу кандидата Сергея Коровченко. Так судами при рассмотрении дела было установлено фальсификации путем подделки списков избирателей на этом участке - внесение в них несуществующих лиц и мертвых душ, что, в свою очередь, однозначно должно привести к привлечению к уголовной ответственности членов УИК, которые это сделали. В суде в подтверждение этих вопиющих фактов были предоставлены неопровержимые доказательства, и суд признал голосование на этом участке незаконным.

По результатам голосования победу на выборах одерживает самовыдвиженец Борис Приходько.