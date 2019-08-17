Детали Блогер Игорь Стах нашел новые доказательства государственной измены ставленника «Батькивщины» на 210 округе Сергея Коровченко

2019-08-17 15:47 63

 

Скандальному ставленнику «Батькивщины» на 210 округе Сергею Коровченко грозит статья за государственную измену. Об этом в Facebook пишет блогер Игорь Стах, которые провел расследование деятельности Коровченко в Крыму.

 Как известно, Сергей Коровченко в 2014 году занимал должность министра юстиции Крыма. По данным журналистов во время аннексии Коровченко помогал россиянам захватить полуостров. Он это отрицает. Однако Игорь Стах нашел новые подтверждения, что Коровченко сотрудничал с оккупантами.

 Так, журналист обнаружил Сергея Коровченко на фото рядом с представителями так называемых властей Крыма на параде 9 мая 2015 года в оккупированном Симферополе.

 «Сами по себе данные фотоснимки - это уже статья о государственной измене, от 10 до 15 лет лишения свободы. К тому же эти снимки являются подтверждением того, что Коровченко сотрудничал с оккупантами и помогал им аннексировать Крым», - пишет журналист.

 По его словам, измена Коровченко в Крыму способствовала началу российской агрессии на Донбассе и привела тысяч украинских солдат. При этом сейчас Коровченко утверждает, что его якобы поддерживают ветераны АТО.

 «После аннексии Крыма Коровченко жил на две родины. В Киеве он занимался рейдерством, в частности, отжал с помощью титушок и подделки документов офисный центр на Днепровском спуске стоимостью 30 млн долл. В Симферополе же Коровченко помогал оккупационному мэру города Геннадию Бахареву. Именно рядом с ним он крутится на фотоснимках победобесия. Видимо, метил в его заместители, но не сложилось. Бахарева освободили от должности и возбудили уголовное дело за коррупцию. После того и Коровченко из Крыма исчез и начал искать убежища в украинской политике», - пишет журналист.

 Напомним, Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 210 в Черниговской области. Комиссия признала избранным народным депутатом Бориса Приходько.

 

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