Детали Нелегкий выбор между газом, электричеством и индукцией: какая варочная поверхность лучше

2019-08-19 19:43 129

Колоссальная разница между наиболее часто используемыми разновидностями варочных поверхностей обусловлена индивидуальными особенностями конструкции и принципиально разными технологиями нагрева. В основе функционирования газовой панели лежит процесс сгорания природного газа, электрические устройства используют для нагрева электрический ток, а за в основе индукционных моделей – катушка, обладающая индуктивностью.

Какого именно типа поверхность лучше всего устанавливать на современной кухне?

Чтобы дать четкий и аргументированный ответ на этот вопрос, стоит изучить сильные и слабые стороны всех трех типов варочных панелей.

Классика жанра: достоинства газовых устройств

Чаще всего можно встретить на домашних кухнях устройства, использующие для приготовления пищи природный газ. Высокий спрос на них обусловлен простотой управления, доступной стоимостью и разнообразностью ассортимента, предлагаемого популярными производителями.

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Важнейшее достоинство таких панелей – оптимальная скорость. С их помощью даже сложные блюда готовятся довольно быстро.

Еще одной сильной стороной считается доступная стоимость. Производители газовых варочных поверхностей зачастую ключевой акцент делают именно на линейках бюджетных моделей.

На рынке представлены большие газовые панели (на 4-5 конфорок) и компактные двухконфорочные поверхности. Соответственно, подобрать идеальную модель можно для любой (даже самой маленькой) кухни.

Главный их «минус» – это, безусловно, невозможность эксплуатации в зданиях, не подключенных к централизованной системе газоснабжения.

Чем хороши электрические модели

Самым значимым «плюсом» электрических поверхностей считается экономичность и простота установки. Такие поверхности зачастую принадлежат к наивысшему классу энергоэффективности и расходуют минимум ресурсов. Кроме того, в отличие от газовых и индукционных моделей, их можно без опаски устанавливать над различными тумбами и функциональными шкафчиками.

Также электрические варочные поверхности отличаются простотой в уходе и не нуждаются в очистке с помощью средств с абразивными частицами. Облегчает процесс обслуживания отсутствие металлических решеток, а также привычных для владельцев газовых плит выпуклых конфорок. Внешний вид электропанелей, как правило, минималистичен и прост.

Невозможность функционирования панели в случае возникновения сбоев в электросети привело к появлению универсальных комбинированных газоэлектрических и электроиндукционных моделей.

Индукция: идеальное решение на долгие годы

Индукционные варочные поверхности выигрывают у своих «конкуренток» по многим параметрам.

Во-первых, они более безопасны в использовании (обжечься в результате случайного прикосновения к поверхности индукционной панели попросту невозможно).

Во-вторых, такие варочные поверхности характеризуются высочайшим КПД – это 85 до 92%.

В-третьих, благодаря гибкости индивидуальной настройки индукционные модели позволяют выбирать оптимальную интенсивность нагрева и тем самым контролировать качество приготовления того или иного блюда.

По результатам анализа достоинств и недостатков можно сделать вывод о том, что топовое решение для домашней и профессиональной кухни – индукционное устройство. Однако это вовсе не значит, что пора прямо сейчас стоит отказаться от использования плит газового или электрического типа, ведь большинство из них все еще отлично справляется со своими обязанностями.