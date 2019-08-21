Украина Гройсман спрогнозировал зарплату украинцев в долларах

2019-08-21 17:30 285

 

Минимальная зарплата в Украине с 2020 года может быть увеличена до 5,5 тыс грн. Такое мнение во время заседания Кабмина 21 августа высказал глава ведомтсва Владимир Гройсман.

Премьер признал, что этот вопрос является дискуссионным, и окончательное решение будет принимать новая власть. Тем не менее, по его расчетам "такой показатель является вполне реалистичным".

Следует отметить, что это гораздо выше уровня, предусмотренного правительственным распоряжением от 2017 года, в котором чиновники расписали график повышения минималки на период с 2018 по 2020 год, а затем неукоснительно следовали ему. Согласно этому документу, показатель должен вырасти в следующем году с 4 173 грн до 4 425 грн.

Кроме того, Кабмин Гройсмана спрогнозировал также и рост средней зарплаты в Украине. По оценкам чиновников, в следующем году показатель вырастет с нынешних $407 до $540. Если ориентироваться на нынешний курс гривны к доллару, это соответствует примерно 14 тыс грн. А в 2021 году, предположил Гройсман, средняя зарплата может увеличиться до $620 (около 16 тыс грн).

Следует отметить, что в отличие от минимальной зарплаты, уровень которой утверждается в бюджете как граничный показатель, размер среднего оклада носит исключительно прогнозный характер. К тому же, уточнил Гройсман, речь идет о "белых" зарплатах, с которых платятся все налоги.

Ранее стало известно, что из-за увеличения минимальной зарплаты Мининфраструктуры начало пересмотр тарифов "Укрпочты" на ряд услуг. Таким образом компания хочет обеспечить ежемесячные выплаты своим сотрудникам.

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