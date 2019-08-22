Детали СБУ пытается возобновить давление на импортеров методами Демчины – адвокат

2019-08-23 08:35 264

 

Об этом заявляет адвокат Наталия Свинцицкая (https://www.facebook.com/nataliya.dobrova), которая представляет интересы ООО "Авиватрейд".

"Мы верили президенту Владимиру Зеленскому, когда он обещал побороть контрабанду. Мы поддерживали его, когда он назначил главой СБУ своего друга Ивана Баканова и поручил ему бороться с коррупцией на таможне. Мы радовались, когда новую Государственную таможенную службы возглавил Максим Нефедов. Но наши вера и надежда разбились о суровую реальность. СБУ действует теми же методами, что и при беспредельщике Демчине (Павел Демчина – 1-й замглавы СБУ при Петре Порошенко – Ред.)", - написала Н. Свинцицкая.

По ее словам, сотрудники СБУ заблокировали выезд грузов предприятия с таможенного терминала, не предъявив экспедиторам и водителям ни единого документа, который хоть как-то объяснял происходящее. Только утром правоохранители сообщили, что хотят провести повторный досмотр контейнеров.

"Конечно же, в стране не осталось ни шпионов, ни агентов влияния других государств. 8 контейнеров – главная угроза национальной безопасности…", - иронизирует адвокат.

По ее словам, предприятие было готово к досмотру груза и даже заинтересовано в нем, т.к. он бы позволил подтвердить полную законность действий.

Однако сами сотрудники СБУ отказались проводить досмотр, сославшись на усталость. И только после долгих переговоров согласились проверить 1 из 8 заблокированных контейнеров.

"Все остальные – когда у них появится время. Что, по сути, означает задержку на неопределенный срок. А самое главное: сотрудники таможни сообщили, что с сегодняшнего дня все грузы, которые поступают в наш адрес, будут досматриваться с сотрудниками СБУ и с полной выгрузкой. Что, как все прекрасно понимают, означает блокирование работы предприятия, потерю клиентов и огромные убытки.

Никому ничего не напоминает?! Это та самая борьба с контрабандой, которую президент Зеленский поручил своему другу Баканову?! Это так в СБУ борются с коррупцией?", - возмутилась представитель компании.

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