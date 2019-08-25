Детали Плевок в душу, как «поздравление» горняков с профессиональным праздником от Коломойского

2019-08-25 16:12 192

Сегодня 25 августа, а, значит, на Востоке и на Западе Украины десятки тысяч горняков празднуют День шахтера.

Но праздник для них этот со слезами на глазах. Снижение цен на уголь – такой «подарок» подготовил им представитель президента (а если без официальных масок – Коломойского) в Кабинете министров Андрей Герус, пишет uainfo.orgсо ссылкой на пост политтехнолога Алексея Голобуцкого в Facebook.

На прошлой неделе он явил миру очередную порцию предложений на тему как увеличить прибыль энергоемких ферросплавных заводов Коломойского. Все просто – необходимо снизить тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. И среди прочего – снизить дневной price caps (предельное ограничение цены электроэнергии) на рынке электроэнергии на 20%.

Для тех, кто не в курсе – price caps ограничивает цену электроэнергии для генерирующих компаний, а значит и финансовые возможности по приобретению угля.

Согласно слайду, обнародованному на днях Юрием Бутусовым, существующий price caps позволяет покупать уголь по 1714 грн/тонна (на графике столбец «Украина. РСВ»). Снижение дневного price caps на 20% (незначительное повышение ночного является формой манипуляции) опустит цену угля в тарифе до 1400 грн/тонна.

Товарищу Герусу пох, что себестоимость госшахт (согласно тому же графику) 3966 грн/тонна и уменьшение цены на уголь до 1400 грн/тонна является просто глумлением.

Конечно, кое-кто может сказать, что государство все равно госдотациями компенсирует госшахтам разницу между себестоимостью и ценой продажи. Все так, но как всегда есть один бородатый НЬЮАНС. Цену на электроэнергию сбивают для заводов Коломойского (тарифы для населения с price caps не связаны, их через ПСО обеспечивают Энергоатом и Укргидроэнерго), а дотации шахтам повесят на нас – налогоплательщиков.

Вот такой вот незамысловатый днепропетровский схематоз – приватизация прибыли и национализация убытков. А главное – как всегда нахраписто и демонстративно.

Плевок в душу, как «поздавление» с профессиональным праздником от Коломойского

Сегодня 25 августа, а, значит, на Востоке и на Западе Украины десятки тысяч горняков празднуют День шахтера.

Но праздник для них этот со слезами на глазах. Снижение цен на уголь - такой «подарок» подготовил им представитель президента (а если без официальных масок - Колмойского) в Кабинете министров Андрей Герус.