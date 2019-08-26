Детали Коломойский занялся коррупционными схемами в энергетике - мнение

2019-08-26 18:59 252

Олигарх Игорь Коломойский заходит в нефтегазовую отрасль. Об этом пишет паблик Разведчик, комментируя недавний скандал вокруг итогов конкурса по нефтегазовому участку Дельфин.

«Кабинет Министров Украины аннулировал итоги конкурса по нефтегазовому участку Дельфин в акватории Черного моря - Trident Black Sea потеряла контракт. В сентябре новый состав Кабмина обьявит повторный конкурс, который с высокой долей вероятности будет выписан под компанию Укрнефтебурение, бенефициаром которой является олигарх Игорь Коломойский. Это произошло после того, как Глава Офиса Президента Андрей Богдан призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка Дельфин на шельфе Черного моря минимум до 120 дней, об этом говорится в письме Богдана к Кабмину».

Как пишет автор, подтверждением интереса Коломойского также является блокирование конкурса по Зиньковской площадке и победа Укртатнафты в чёрное тендеров. «Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс по Зиньковской нефтегазовой площади, который выиграли компании, входящие в состав группы ДТЭК Рината Ахметова по иску компании Укрнефтебурение бенефициаром которой является Игорь Коломойский. Дочерние предприятия Укртатнафты, впервые с 2016 года побеждают на тендерах Министерства обороны и Укрзализницы - Коломойский возвращает себе роль крупного поставщика топлива для государственных компаний Украины».

 Напомним, в нефтегазовом и нефтеперерабатывающем секторе у Привата больше всего активов. Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций Укрнефтебурения. В газовом бизнесе у Привата есть партнер — бизнесмен и нардеп Виталий Хомутынник.

Также у Коломойского под контролем завод по переработке нефти в бензин — Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании Укртатнафта. Сейчас Кременчугский НПЗ обеспечивает около 50% бензина на рынке топлива в Украине.
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP. Всего в нее входит более 1 тысячи заправок по всей Украине. Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, Нефтехимик Прикарпатье, бывший Надворнянский НПЗ.

Однако один из самых ценных активов Коломойского — крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине Укрнафта. В 2018 году компания добыла почти 1,5 млн тонн нефти и более 1 млрд кубометров газа. Группе Приват здесь принадлежит 42% акций. Контрольным пакетом владеет государство в лице Нафтогаза Украины.

 

 

 

Источник

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Плевок в душу, как «поздравление» горняков с профессиональным праздником от Коломойского

2019-08-25 16:12 5214

Российская нефть в Украине: ловкая игра олигархов на фоне спецпошлин

2019-08-07 12:57 942

Двойные стандарты Зеленского: по его планам Богдан и Коломойский не подпадают под люстрацию, – эксперт

2019-07-11 19:42 1782

В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%

2019-07-01 10:36 1164

Еще новости в разделе "Детали"

Коломойский занялся коррупционными схемами в энергетике - мнение

2019-08-26 18:59 252

Ильенко сделал себе тату в память о работе в Госкино

2019-08-26 06:15 624

Анджелина Джоли жестко поступила со своими детьми: скандальные подробности

2019-08-26 06:00 1083

Трамп заявил о намерении купить Гренландию: в Дании отреагировали

2019-08-26 05:50 630
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Коломойский занялся коррупционными схемами в энергетике - мнение 2019-08-26 18:59 252
Ильенко сделал себе тату в память о работе в Госкино 2019-08-26 06:15 624
Анджелина Джоли жестко поступила со своими детьми: скандальные подробности 2019-08-26 06:00 1083
Трамп заявил о намерении купить Гренландию: в Дании отреагировали 2019-08-26 05:50 630

Лента

21:00 Фондовые биржи Токио, Шанхая и Гонконга обрушились - Азия на грани кризиса
20:32 В ресторанах Чехии ввели большие штрафы за недоеденные блюда
19:30 Сегодня вступили в силу новые санкции против РФ - детали второго пакета мер
18:59 Коломойский занялся коррупционными схемами в энергетике - мнение
18:33 Ученые доказали зависимость долголетия от физической активности
17:29 Экс-конгрессмен бросил перчатку Трампу: "Хулиган и трус не может быть президентом"
16:31 КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СЛАДКУЮ И СПЕЛУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ
15:28 За выходные из Турции в Грецию переплыли более 160 мигрантов
14:45 Популярный пляж Барселоны эвакуировали и закрыли из-за бомбы 1939 года
14:16 В Белом доме дали понять, что дешевых товаров из Китая больше не будет