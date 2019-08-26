Детали Коломойский занялся коррупционными схемами в энергетике - мнение

2019-08-26 18:59 252

Олигарх Игорь Коломойский заходит в нефтегазовую отрасль. Об этом пишет паблик Разведчик, комментируя недавний скандал вокруг итогов конкурса по нефтегазовому участку Дельфин.

«Кабинет Министров Украины аннулировал итоги конкурса по нефтегазовому участку Дельфин в акватории Черного моря - Trident Black Sea потеряла контракт. В сентябре новый состав Кабмина обьявит повторный конкурс, который с высокой долей вероятности будет выписан под компанию Укрнефтебурение, бенефициаром которой является олигарх Игорь Коломойский. Это произошло после того, как Глава Офиса Президента Андрей Богдан призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка Дельфин на шельфе Черного моря минимум до 120 дней, об этом говорится в письме Богдана к Кабмину».

Как пишет автор, подтверждением интереса Коломойского также является блокирование конкурса по Зиньковской площадке и победа Укртатнафты в чёрное тендеров. «Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс по Зиньковской нефтегазовой площади, который выиграли компании, входящие в состав группы ДТЭК Рината Ахметова по иску компании Укрнефтебурение бенефициаром которой является Игорь Коломойский. Дочерние предприятия Укртатнафты, впервые с 2016 года побеждают на тендерах Министерства обороны и Укрзализницы - Коломойский возвращает себе роль крупного поставщика топлива для государственных компаний Украины».

Напомним, в нефтегазовом и нефтеперерабатывающем секторе у Привата больше всего активов. Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций Укрнефтебурения. В газовом бизнесе у Привата есть партнер — бизнесмен и нардеп Виталий Хомутынник.

Также у Коломойского под контролем завод по переработке нефти в бензин — Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании Укртатнафта. Сейчас Кременчугский НПЗ обеспечивает около 50% бензина на рынке топлива в Украине.

Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP. Всего в нее входит более 1 тысячи заправок по всей Украине. Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, Нефтехимик Прикарпатье, бывший Надворнянский НПЗ.

Однако один из самых ценных активов Коломойского — крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине Укрнафта. В 2018 году компания добыла почти 1,5 млн тонн нефти и более 1 млрд кубометров газа. Группе Приват здесь принадлежит 42% акций. Контрольным пакетом владеет государство в лице Нафтогаза Украины.

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