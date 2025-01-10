Мир Страны Балтии и Польша потратят 600 млн евро на меры по выявлению и отражению атак беспилотников

2025-01-10 13:30

Страны Балтии и Польша планируют вложить в защиту передающих сетей 600 млн евро, а также разработать меры по выявлению и отражению атак беспилотников, сообщает ERR.

Соответствующие проекты направлены на повышение безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры.

Глава правления эстонской энергетической компании Elering Калле Килк ожидает, что проекты получат поддержку со стороны фонда объединения Европы.

В проектах акцентируют внимание на мероприятиях, которые помогают предотвратить все виды атак. Килк подчеркнул, что понадобится большая защита, например, от беспилотников.

Он заявил, что под пристальным наблюдением будут находиться три высоковольтные воздушные линии между Эстонией и Латвией. Некоторые из проектов связаны с наблюдением за подводной инфраструктурой.

Как сказал Килк, общая стоимость проектов 600 млн евро, и это предварительная сумма.

Он подтвердил, что около трети средств будут направлены в Эстонию, а большая часть остальных средств будет распределена между Латвией и Литвой, а часть инвестиций направят в Польшу.