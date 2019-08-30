Детали Максим Соколюк создал офшорную подушку, через которую из Украины выводятся миллиарды гривен

2019-08-30 16:00 306

Сколько раз сотрудники Полиграфкомбината «Украина» летали в Эстонию за «зарплатой» и кто эти 8 таинственных работников офшорной фирмы OU FEATURE ?

В Украине с 2014 года заработал безвизовый режим. За это время гражданам выдано более 10 млн биометрических паспортов. А это значит, что перед украинцами открылись возможности беспрепятственно пересекать границы 128 стран мира.

Но за всем этим позитивом кроется вторая сторона медали – на биометрических документах заработали недобросовестные чиновники и коммерсанты, осуществив вывод украинских денег через офшоры. По подсчетам экспертов, цена вопроса ошеломляет – 3 000 000 000 (три миллиарда) гривен, которые вывели из государственного предприятия Полиграфкомбинат «Украина» в период с 2013 по 2019 годы.

Одним из основоложников махинаций в процедуре изготовления биометрических документов называют руководителя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка.

Он начинал свою успешную карьеру в эпоху Министра внутренних дел Виталия Захарченка при содействии Сергея Арбузова, выполняя задачу по уничтожению Государственного центра персонализации. Это было сделано с целью создания ряда схем для вывода из этой индустрии денег в офшорные компании.

С тех пор господин Соколюк побывал на должностях советника председателя Миграционной службы, начальника Государственного центра персонализации МВД, заместителя директора Полиграфкомбината «Украина» и в итоге занял кресло самого председателя Государственной миграционной службы Украины.

Заметим, что, будучи все это время на госслужбе, ему удалось не только избежать люстрации, но и под покровительством «нужных» людей «заслужить» высоких должностей, которые напрямую связаны с паспортными аферами.

К примеру, при идеологической поддержке Максима Соколюка в Украине разрушена существовавшая с 2004 года и стабильно работающая информационная система идентификации лиц и выдачи паспортных документов, в том числе и биометрических. Это было сделано с целью получения колоссальных средств из госбюджета для создания новой системы.

Однако вместо этого он создал «хромую», управляемую в ручном режиме информационную систему, работа которой направлена не на решение государственных задач, а исключительно на «обилечивание» граждан Украины паспортными документами.

И теперь, покрывая свою некомпетентность и непрофессионализм, Максим Соколюк «веером» рассылает циркуляры различным государственным ведомствам, чтобы они в пожарном режиме учитывали его брак в своей работе. Этим он превращает жизнь граждан и государственных служащих в чистый ад. Если не сказать больше - ставит государственную безопасность под угрозу и зависимость от руки какого-то сотрудника, сидящего на комбинате, имя которого никто не знает.

ПРОСТАЯ СХЕМА – ЗА ГОД 63 МЛН ГРИВЕН В КАРМАН

Соколюк, будучи заместителем директора по персонализации документов Полиграфкомбината «Украина» разработал схему внедрения в работу предприятия систему УНиТ (приказ № 19 от 27.02.2015). Затем, пересев в кресло председателя Государственной миграционной службы и сам же вместе с пребывающим в то время на должности директора Полиграфкомбината «Украина» Максимом Степановым утвердил техническую спецификацию на чип, который имплантирован в электронные украинские биометрические документы. Тем самым, они поставили страну в зависимость от одного иностранного производителя чипов и отечественного разработчика «Национальной операционной системы».

По этой схеме Соколюку в сговоре с группой лиц удалось только в 2018 году вывести через УНиТ в офшорную компанию 63 млн гривен. Украинские налогоплательщики даже не догадываются, что каждый год из их кармана наживаются умелые дельцы, нечестно приумножая свое благосостояние.

Назначение в 2017 году нового директора ПК «Украина» Юрия Онищенко не исправило данную ситуацию, а наоборот суммы отчислений роялти УНиТу увеличились в разы. И это всего лишь пример работы одной схемы в течение одного года.

АФЕРА НА ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ НА 7 МЛН ЕВРО В ГОД

Еще одна крупная схема совместной работы Соколюка и государственного предприятия Полиграфкомбинат «Украина» связана с использованием защитных голографических элементов, имплантированных в паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и загранпаспорта. Для этих документов защитные элементы поставляются эстонской компанией-посредником OU FEATURE, офшор бывшего директора Полиграфкомбината «Украина» Максима Степанова.

Офис OU FEATURE в Эстонии

Согласно открытых реестров налоговых органов Эстонии, в этой компании числится всего 8 сотрудников. Офис, состоящий из двух комнат размером 10-12 кв. м, находится на 23-м этаже здания City Plaza в городе Таллин. Своих производственных мощностей OU FEATURE не имеет, материалы заказываются у крупных производителей. Но компания с небольшим доходом получает большую чистую прибыль. Это подтверждает, что фирма связана с отмыванием денег.

Вызывает подозрение синхронность регистрации прав с решениями Кабинета Министров Украины. А именно спустя несколько месяцев после утверждения Кабмином технического описания и образца паспорта гражданина Украины в форме ID-1 (Постановление КМУ от 25.03.2015 № 302) было зарегистрировано авторское право OU FEATURE (октябрь 2015 года).

Аналогичная ситуация сложилась и с регистрацией защитного голографического элемента для загранпаспорта. Но самое удивительное, что этот используемый голографический элемент французской компании, поставляемый через эстонский офшор OU FEATURE, отсутствует в техническом описании, утвержденным Кабинетом Министров Украины Постановлением № 152 от 07.05.2014.

Неужели председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк как заказчик и подписант спецификации документа об этом не знает?

И теперь, согласно законодательству Европейского Союза, эстонская компания OU FEATURE получает от производителя этих голографических защитных элементов французской компании SURYS (бывшая Hologram Industries) лицензионное вознаграждение (роялти) в размере около 1 евро за штуку.

Учитывая, что только за 2018 год было оформлено 7 млн биометрических электронных, то компания-пустышка OU FEATURE на ровном месте получила почти 7 млн евро от украинских налогоплательщиков. И это только за один год! То есть, львиная доля чистой прибыли от производства документов составляет выплата роялти за авторское право.

А теперь внимание! Поскольку Максим Соколюк занимал руководящие должности как на ПК «Украина», так и в Миграционной службе в то время, когда утверждались технические требования к документам, то его участие в этой схеме по выводу денег в офшоры не вызывает сомнение.