Мир Facebook планирует удалить счетчик лайков из-за зависти и стресса

2019-09-03 10:41 159

Соцсеть Facebook рассматривает вариант удаления счетчика лайков из новостной ленты. Это нужно для того, чтобы пользователи не расстраивались из-за непопулярности своего контента или же наоборот не вызывали зависть у других.

Исследовательница Джейн Манчун Вонг обратила внимание, что в Android-приложении для Facebook есть код, который скрывает счетчик лайков, делает его видным только автору публикации.

TechCrunch обратились к Facebook с запросом подтвердить информацию, получили ответ, что действительно, сейчас обсуждается возможность скрытия счетчиков.

Аналогичные системы сейчас тестируются в приложении Instagram в Канаде, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Ирландии и Японии.

Facebook не поделился с изданием результатами экспериментов, но, поскольку компания все же решила это внедрить, можно говорить об успешности проекта.