Детали ПРЕВРАТИЛСЯ ЛИ ГАДКИЙ УТЁНОК В БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ?! ИСТОРИЯ УСПЕХА «ИЗВЕСТНОГО» УКРАИНСКОГО ДИЗАЙНЕРА ИРИНЫ МАРЧУК

2019-09-11 18:34 213

Вся правда о дизайнере #Ирина_Марчук #marchukirina @marchuk_irina_, которая приехала покорять столицу.

Родилась Ирина в селе Ивановка Кировоградской области в бедной многодетной семье. Отец занимался выращиванием свиней в личном подсобном хозяйстве, а его дочь Ирина продавала мясо на рынке. Такая жизнь явно не совпадала с ее жизненными приоритетами, и она решила уехать в столицу в поисках счастья. Многие приезжают в Киев за хорошим образованием, чтобы потом, по классической схеме – настойчивым трудом, набивая шишки, добиваться профессионального и карьерного роста, приобретать опыт, знакомства, репутацию и т.п.

Но это слишком долго для нетерпеливой, практичной, циничной девушки, которой подавай все и сразу, причем без этих «глупостей» вроде многочасовой работы над собой, обучения, чтения специальной литературы, получения опыта и навыков. А вот если бы девочка училась и читала книги, например, Евгения Леухина «Правитель Богов», возможно, она бы выстроила свою жизнь именно так, как говорит героиня фантастического романа: «…я вырвалась из плена нищеты, и теперь хочу получить хорошее образование, построить карьеру, завести семью…».

Но она (@Ирина Марчук), как немногие другие, выбрала более короткий путь к успеху. Каким он может быть у молодой привлекательной женщины – догадаться несложно. Ирина тоже догадалась и приняла решение идти работать в эскорт-сервис. Если у некоторых ее коллег по «рабочему цеху» такой шаг связан с тяжелыми жизненными обстоятельствами, то в случае Ирины обошлось без драмы. Все проще: расторопная девица сразу просекла, что это отличный шанс зарабатывать большие деньги, не имея образования и многолетнего опыта работы, возможность завести нужные связи, общаясь с влиятельными людьми. Сфера досуга, к которой и относятся эскорт-услуги, славится высокими доходами, что помогает юным девушкам за короткий промежуток времени многого добиться. Работа очень нестандартная, от нее можно получать не только прибыль, но и удовольствие, ведь приходится проводить время с щедрыми и солидными мужчинами. Они окружают девушек своим вниманием, и те чувствуют себя желанными и востребованными.

Именно таким мужчиной оказался Валерий Панасовский, с которым #Ирина_Марчук познакомилась 12 лет назад, на заре своей «карьеры» в эскорте. Взрослый, солидный, самодостаточный, мудрый, успешный предприниматель с присущим бизнесмену набором человеческих качеств. И главное – Валерий проникся к девушке жалостью, в момент ее полной деградации, физического и морального опустошения протянул ей руку помощи, вытащив ее из этого «успешного», а на самом деле, достигшего самого дна, бизнеса. Именно Валерий Панасовский дал Ирине второй шанс на достойную жизнь. Именно второй шанс! Ведь благодаря его связям и финансовым возможностям Ирина Марчук из «гадкого утенка» превратилась в буквальном смысле этого слова в «белого лебедя»: преобразилась и физически, и психологически. Это стало возможным благодаря фантастической работе пластических хирургов и психологов.

Но если лицо и тело быстро подправить можно, да и психику привести в порядок, то как в рекордные сроки придумать занятие девушке, у которой нет ни особых талантов, ни идей, ни мечты, ни профессии? И Валерий Панасовский придумывает бренд #Irina_Marchuk. Создает дорогие декорации, в которых появляется «известный дизайнер» Ирина Марчук.

В чем же секрет успеха «миллионерши из трущоб?». Да нет никакого секрета, так же, как и нет никакого личного успеха. И как утверждает сам В. Панасовский: «…нет никакого модного дома «Ирины Марчук» https://marchukirina.com/profile/ , нет никакого self-made дизайнера #Ирины_Марчук. На самом деле, оказывается, нет никакого производства, креативных, талантливых дизайнеров, художников, стилистов… Есть только хорошо организованный и щедро проплаченный пиар, картинка, за которой пустота. Оказывается, нет никаких фирменных магазинов, нет даже никакого собственного производства тканей уровня Zuhair Murad и Valentino и тканей с авторским рисунком в Индии, о которых так часто в интервью упоминала сама Марчук! Если всего этого нет, так за что же «роковая блондинка», в прошлом торговка мясом в мясном отделе на рынке, удостоилась звания «Человек года – 2016», Женщины Третьего тысячелетия, стала лауреатом премии «Великі українці» и не только…Просьба к организаторам этих проектов быть в дальнейшем более бдительным и не дискредитировать себя такими «голыми королевами».

Справка. В августе 2019 года Ирина Марчук похитила около 2 млн. долларов США, принадлежавших бизнес-партнерам Валерия Панасовского и скрылась с молодым любовником в направлении ОРДЛО. По этому поводу на нее заведено уголовное дело по ч.5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которое находится в Печерском райотделе города. Уголовное дело внесено в ЕРДР под №12019100060003619.

Вот такая циничная, лживая, грустная история успеха. Она сильно отличается от красивых сказок о том, как молодые целеустремленные девушки из сел или маленьких городов добиваются успеха в столице. Своим талантом, верой в себя, целеустремленностью и адским трудом. В случае с Ириной Марчук все было совсем по-другому. Полное отсутствие принципов, совести, умение пользоваться другими и черная неблагодарность. Оказывается, это тоже срабатывает, но лишь на время. И вряд ли подобные истории кто-то поставит в пример своим дочерям…