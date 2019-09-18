Украина Вятрович безработный: Кабмин уволил главного декоммунизатора Украины

2019-09-18 14:45 96

Кабмин Гончарука сделал безработным главного декоммунидатора Украины. Правительство уволило директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. 

"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", - сообщил сегодня депутат от Слуги Народа Максим Бужанский на своей странице в Facebook.

Позже эту информацию подтвердил и сам Вятрович.

"Я сделал сколько смог, кто может – пусть сделает больше", - процитировал римского консула в своем видеообращении Владимир Вятрович, отметив, что завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти.

Он также сообщил, что премьер-министр пообещал ему, что работа Института будет продолжена.

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