Вятрович безработный: Кабмин уволил главного декоммунизатора Украины

Кабмин Гончарука сделал безработным главного декоммунидатора Украины. Правительство уволило директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", - сообщил сегодня депутат от Слуги Народа Максим Бужанский на своей странице в Facebook.
Позже эту информацию подтвердил и сам Вятрович.
"Я сделал сколько смог, кто может – пусть сделает больше", - процитировал римского консула в своем видеообращении Владимир Вятрович, отметив, что завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти.
Он также сообщил, что премьер-министр пообещал ему, что работа Института будет продолжена.