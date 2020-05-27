Украина Экс-глава Института нацпамяти Вятрович проиграл суд по запрещенной символике

2020-05-27 15:46 156
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Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Национального института памяти и его бывшего директора Владимира Вятровича.

Такое решение суд принял 27 мая, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной Рады от партии Слуга народа Максим Бужанский.

Он опубликовал копию постановления ОАСК, из которой следует, что требования истца к Вятровичу и Институту нацпамяти удовлетворены частично.

"Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти, который пришел к выводу о том, что символика 14 гренадерской дивизии СС Галичина не является символикой нацистского тоталитарного режима", - говорится в постановлении.

Суд обязал Институт нацпамяти воздерживаться от тиражирования данного вывода о том, что символика СС Галичина не противоречит украинскому законодательству.

"С учетом выводов суда распространение указанной символики в Украине запрещено", - подчеркивается в постановлении.

Напомним,  в мае 2017 года, будучи директором института Нацпамяти, Вятрович официально заявил, что символика дивизии СС Галичина не является нацистской. По его словам, символика дивизии СС Галичина не подпадает под закон о запрете пропаганды тоталитарного режима.

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