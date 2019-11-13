Политика фото Стало известно кем Порошенко заменил в Раде ушедшую Ирину Луценко

2019-11-13 09:13 345

Вместо народного депутата фракции экс-президента Порошенко Европейская солидарность Ирины Луценко в Верховную Раду войдет бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Как он написал в своем Facebook, идет в политику, чтобы украинцы "знали нашу историю, не искаженную из-за рубежа, и с уверенностью смотрели в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны". Он также заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

"Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - подытожил Вятрович.

После ухода Луценко, следующей в списке партии ЕС была львовская миллионерша Наталья Бойко, однако она решила не идти в парламент. Вятрович поблагодарил ее и с радостью подался в нардепы.

Напомним, 4 ноября Ирина Луценко подтвердила намерение сложить полномочия депутата в связи с проблемами со здоровьем. Вчера за прекращение ее полномочий проголосовал парламент.