Политика Декоммунизатор в Раде: Вятрович официально стал народным депутатом

2019-12-03 11:13 171

Уволенный Кабмином бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, известный украинцам благодаря волне переименований, принес присягу депутата Верховной Рады.

Через некоторое время после принесения присяги Вятровичем спикер ВРУ Дмитрий Разумков объявил, что экс-глава Института нацпамяти вошел во фракцию экс-президента Порошенко "Европейская солидарность".

Напомним, экс-глава Института нацпамяти Вятрович стал народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, так как Наталья Бойко, следующая далее за Ириной Луценко по списку от "Евросолидарности", стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука.

КАБМИН УВОЛИЛ ГЛАВНОГО ДЕКОММУНИЗАТОРА УКРАИНЫ

14 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по списку "Европейской солидарности", Владимира Вятровича. Вятрович заявил, что в парламенте собирается "останавливать "русский мир".