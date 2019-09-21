Политика Вятрович напоследок решил оставить украинцам "сюрприз"

2019-09-21 15:00 159

Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который 18 сентября ушел в отставку в связи с окончанием своей каденции, заявил, что будет со спорными праздниками 8 марта и 9 мая.

Владимир Вятрович заявил, что изменения в календаре праздников Украины принимает вовсе не Украинский институт национальной памяти. Они могут максимум предлагать обоснованные изменения, но утверждает их в любом случае Верховная Рада Украины.

Однако Вятрович уточнил, что законопроект, который касается 8 марта и 9 мая, был полностью подготовлен и подан в парламент. Согласно документу, Украинский институт национальной памяти предлагает ликвидировать праздник 8 марта (Международный женский день) и лишить его статуса выходного дня. А 9 мая (День победы) предлагается перенести на 8 мая, чтобы чтить погибших Второй мировой войны вместе со всеми цивилизованными странами Европы - в День памяти и примирения.

Потому Вятрович отметил, что всё решает исключительно украинский парламент. Но учитывая теперешнюю политическую ситуацию в стране, бывший глава Украинского института национальной памяти не уверен, что этот созыв способен принять такое важное для всего общества решение. Параллельно с этим, Вятрович отметил, что будучи сознательным гражданином Украины, он не даст забыть об общественных запросах, которые касаются переноса вышеупомянутых памятных дней.